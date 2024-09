Esta es la mejor hamburguesa del mundo: Posee salsa secreta y por primera vez no se encuentra en EEUU

The World’s Best Burgers, conocida como la “guía Michelin de las hamburguesas”, publicó su nueva lista de las mejores hamburguesas del mundo. En esta edición, 25 hamburguesas de distintos países fueron seleccionadas y, por primera vez en la historia, el primer lugar no lo ocupa Estados Unidos.

España consiguió el primer puesto con la hamburguesa Singular, de Hundred Burgers, un restaurante con sedes en Valencia (en la costa mediterránea) y Madrid. Esta hamburguesa está hecha con carne de vaca rubia gallega, queso cheddar madurado de Manchester, tocino crujiente, cebolla caramelizada y una crema de camembert, todo dentro de un pan brioche horneado a diario y acompañada de una salsa barbacoa secreta.

El cofundador del victorioso local, Álex González, describió este reconocimiento como la realización de un sueño, ya que el proyecto nació con el objetivo de crear una hamburguesa “digna de ser considerada una de las mejores del mundo”.

En diálogo con EFE TV, sostuvo que “la gente que entra al restaurante viene pensando en que está en la mejor hamburguesería del mundo y como mínimo tenemos que mantener la calidad, o subirla”.

¿Qué hace a Singular una hamburguesa única? A diferencia de otras contendientes, no está inspirada en restaurantes, sino en las hamburguesas que González preparaba de niño en asados con amigos. Además, posee una salsa secreta creada por su madre, receta que ha permanecido en secreto durante dos años, aunque recientemente ha sido compartida con algunos miembros del equipo.

Es la primera vez que un establecimiento fuera de Estados Unidos recibe este galardón, que en años anteriores pertenecía a Pizza Loves Emily, de Nueva York, la cual ocupa el segundo lugar en esta ocasión.