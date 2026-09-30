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Estados Unidos niega visa al senador comunista Daniel Núñez

Según informó La Tercera, la decisión de las autoridades estadounidenses impidió que el parlamentario pudiera concretar el viaje y participar en una actividad de la Unión Interparlamentaria (UIP). Esto en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Patricia Schüller Gamboa
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Estados Unidos niega visa al senador comunista Daniel Núñez

Estados Unidos negó la visa al senador Daniel Núñez (PC), quien tenía previsto viajar a Nueva York para participar en una actividad de la Unión Interparlamentaria (UIP). Esto en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Según informó La Tercera, la decisión de las autoridades estadounidenses impidió que el parlamentario pudiera concretar el viaje y participar de la instancia. Por lo que finalmente fue reemplazado en la actividad.

Originalmente, la invitación había sido extendida al senador Francisco Huenchumilla (DC). Este finalmente desistió de asistir por motivos personales. Ante esto, se determinó que Núñez asumiera como reemplazante para representar al Congreso chileno.

Sin embargo, el parlamentario comunista no pudo concretar su participación luego de que la Embajada de Estados Unidos en Chile rechazara su solicitud de visa para asistir a la actividad.

Representación parlamentaria chilena quedó en manos de la senadora Loreto Carvajal (PPD)

De esta manera, la representación parlamentaria chilena quedó finalmente en manos de la senadora Loreto Carvajal (PPD). Esta asumió el lugar que había sido destinado inicialmente a Huenchumilla.

La reunión de la UIP se desarrolló en Nueva York, donde la organización mantiene una Oficina de Observadores Permanentes ante Naciones Unidas. La instancia reúne a representantes de parlamentos nacionales y aborda materias vinculadas al trabajo legislativo y la cooperación parlamentaria internacional.

El episodio ocurre mientras la relación entre Chile y Estados Unidos ha concentrado parte de la agenda política durante la visita del Presidente José Antonio Kast a Nueva York, donde participó en las actividades asociadas a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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