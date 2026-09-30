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Patente verde en Chile: ¿En qué consiste y qué vehículos están obligados a usarla?

El nuevo formato de patente tiene como objetivo facilitar las labores de identificación y rescate de vehículos eléctricos e híbridos en caso de emergencia.

Leonardo Medina
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Patente verde en Chile: ¿En qué consiste y qué vehículos están obligados a usarla?

El pasado mes de julio comenzó a implementarse en Chile la denominada patente verde, luego de la actualización del Decreto Supremo N°53 durante el Gobierno del expresidente Gabriel Boric.

La mencionada normativa regula las características de las Placas Patentes Únicas (PPU) en el territorio nacional.

El nuevo formato de patente mantiene el color negro en las letras y números, pero sustituye el fondo de color blanco por uno verde

¿Qué vehículos deben usar la patente verde?

La medida se encuentra dirigida para determinados vehículos eléctricos e híbridos que circulan por el país. 

Concretamente, es obligatorio para todos los vehículos eléctricos nuevos o híbridos con recarga exterior, comercializados tras seis meses desde la entrada en vigencia del reglamento.

En el caso de quienes ya contaban con un automóvil eléctrico antes del proceso, el trámite será voluntario y podrán solicitar la nueva placa en el Registro Civil.

El objetivo de la medida es facilitar la identificación y rescate de  vehículos eléctricos e híbridos en caso de emergencia. Todo esto, siguiendo las recomendaciones de Bomberos de Chile y la industria automotriz.

Según consignó T13, el presidente nacional de Bomberos, Juan Carlos Field, señaló en su momento que la nueva placa “permitirá facilitar la identificación de estos vehículos, y así poder contener las emergencias en estos modelos que son bastante amigables al medio ambiente”. 

No obstante, indicó que también tienen “ciertos riesgos, como las altas temperaturas en caso de incendio en las baterías y altos voltajes, en caso que no se identifique”.

Source Texto: La Nación/Foto: 24 Horas
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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