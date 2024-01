Este jueves tribunal resolverá medida cautelar para Cathy Barriga

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago postergó para este jueves la decisión respecto a la medida cautelar que se dictará contra la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga.

La exjefa comunal está siendo formalizada desde este martes por los delitos de fraude al fisco y falsificación y/o uso malicioso de instrumento público falso.

La Fiscalía Metropolitana Oriente, a cargo del caso, pide que la exalcaldesa quede en prisión preventiva, medida que ha sido cuestionada por la defensa de Barriga, consignó T13.

Además de la exalcaldesa en este caso estuvieron en calidad de imputados Ana María Cortés, ex directora de Secpla; Luis Japaz, ex asesor sindicado como mano derecha de la ex alcaldesa; Andrea Díaz, ex administradora municipal; Andrea Monsalve, quien ocupaba el cargo de periodista; y María Isabel Palma, ex directora de control. Todos de su círculo de confianza.

La Fiscalía agrupó en cinco hechos los delitos que le imputa a la exalcaldesa. Fraude al fisco por medio de la modificación de certificados de disponibilidad presupuestaria, que se materializaban en la generación de una disponibilidad presupuestaria artificial mediante la subestimación de gastos o sobreestimación de ingresos a través de los certificados de disponibilidad presupuestaria.

Otro delito consiste en la falsificación de informes de ejecución presupuestaria. Barriga habría informado falsamente el estado financiero del municipio, al menos, en las cuentas públicas de los años 2019 y 2020.

Otro hecho considerado por la Fiscalía es la adquisición de mil collares de marca Swarovski, entre otros elementos, por un monto cercano a los 18 millones de pesos.

Según consignó T13, la exalcaldesa de Maipú también habría pagado remuneraciones a Andrea Monsalve, quien presentó un título falso de periodista pero nunca ejerció en el municipio, sino que como asistente de Barriga en el cuidado de su hijo. A Monsalve se le pagó cerca de 110 millones de pesos durante cuatro años, pese a que estuvo todo ese tiempo con licencia médica.

Se indaga también el dinero destinado al financiamiento de los colegios municipales que se utilizó en otras cosas, por ejemplo, la compra de peluches.