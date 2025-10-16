Home Nacional "estudiante de 16 años murió apuñalado en una riña frente a su lic..."

Estudiante de 16 años murió apuñalado en una riña frente a su liceo en Viña del Mar

Según los detalles entregados por Carabineros, el incidente se registró alrededor de las 15:40 horas en calle Álvarez, cuando la policía fue alertada de una riña que involucraba al adolescente, que cursaba segundo medio, y a al menos otras dos personas, mientras que personal médico confirmó su deceso cerca de las 16:10.

Un estudiante de 16 años murió este jueves tras ser apuñalado a la salida del Liceo Guillermo Rivera Cotapos, en Viña del Mar.

Según informa Radio Biobío, el hecho ocurrió en el bandejón de calle Álvarez, donde, según información preliminar, el menor fue interceptado por al menos tres sujetos que lo atacaron con un arma blanca.

Tras la agresión, el joven fue trasladado por el SAMU al Hospital Gustavo Fricke, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Al lugar del ataque concurrieron Carabineros y personal de Seguridad Pública de Viña del Mar, quienes iniciaron las primeras diligencias investigativas.

El fallecido “es de nacionalidad chilena, de 16 años de edad. Cursaba segundo año medio (…) Se maneja la información de la identidad de uno de ellos (de los participantes del ataque), porque se generó una riña, y esto culmina con el fallecimiento y el delito de homicidio”, confirmó el mayor Jorge Olea, jefe de la Quinta Comisaría de Miraflores, consignó Cooperativa.

Agregó que “se están haciendo las diligencias autónomas por parte de Carabineros a través de la SIP, en forma conjunta, de la Quinta Comisaría y la Primera Comisaría, para dar con el paradero del autor de este delito”.

