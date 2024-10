Estudiante de Copiapó gana primer lugar en décima versión de “El Placer de Oír Leer”, el principal concurso de lectura en voz alta del país

Fueron más de 60 mil los estudiantes alcanzados este año por “El Placer de Oír Leer”, concurso de lectura en voz alta organizado por Fundación Ibáñez Atkinson que este 2024 celebró su décima versión convocando a alumnos de 3º a 6º básico desde Arica hasta Punta Arenas.

En una emocionante jornada transmitida por NTV, con la conducción de María Luisa Godoy, 10 estudiantes se presentaron en la Gran Final Nacional, donde asombraron al jurado y el público con su dicción, ritmo, entonación y desplante al leer. El premio máximo se lo llevó la estudiante de 5º básico del Colegio Cervantino de Copiapó, Mical Llano, quien conquistó a los evaluadores con su lectura del libro “Matilda” de Roald Dahl.

“Me siento muy contenta y orgullosa de mí misma, porque me di cuenta de que valió la pena prepararme por tanto tiempo para lograr este triunfo. La clave del éxito es perseverar. Fue muy linda la experiencia, porque fui a hacer lo que me apasiona, que es leer, y más me gustó hacerlo en un canal de televisión”, dijo la estudiante, quien hace dos años también había logrado clasificar a la final nacional. La flamante ganadora obtuvo un viaje a Buenos Aires para vivir una experiencia cultural, además de una amplia colección de libros, entre otros premios.

El concurso, que en 2023 obtuvo el Premio Avonni en la categoría Cultura, contó también con la destacada participación de Maite Alcaíno, estudiante de 5° de la Escuela Básica Puquillay de Nancagua (Región del Libertador General Bernardo O’Higgins), quien obtuvo el 2º lugar por su lectura de “Monstruario” de Liliana Cinetto; Ignacio Gallardo, lector de 6° de la Escuela Villa Jesús Coelemu (Región del Ñuble), quien consiguió el 3º lugar por su lectura de “El principito” de Antoine de Saint-Exupéry; y Salvador Muñoz, estudiante de 4° del Colegio San Juan Evangelista de Las Condes (Región Metropolitana de Santiago), quien con su lectura de “Papelucho en la clínica” de Marcela Paz logró el Premio Especial James Atkinson y Heather Young a la Promesa Lectora.

“Nos emociona mucho haber celebrado esta décima versión de ‘El Placer de Oír Leer’ con tantos estudiantes de todo el país. El propósito que mueve a este concurso es, precisamente, encantar con la lectura a cada vez más niños, familias y comunidades educativas, y ese objetivo sin duda se ha cumplido. Ver a los niños y sus familias vivir esta experiencia tan significativa es algo que nos llena de alegría y nos anima a seguir impulsando este certamen”, señaló Daniela del Valle, gerente general de Fundación Ibáñez Atkinson, institución que organiza el concurso.

“Son muchos los sueños cumplidos en estos diez años de oídos atentos y comprometidos con una misión insoslayable, como lo es la de la lectura para un país. La satisfacción es enorme, no porque pensemos que esa misión ya se ha cumplido, sino porque hemos sido capaces de reafirmar año a año nuestro compromiso con ella y hemos sumado a miles de lectoras y lectores, en una comunidad que esperamos siga creciendo como han crecido esos primeros participantes, que creyeron en nosotros y que aún nos acompañan. Larga vida al placer de oír leer”, añadió Marco Montenegro, coordinador nacional del concurso.

“Como canal estamos muy felices y orgullosos de ser la ventana desde la que ‘El Placer de Oír Leer’ llega a distintos rincones del país, en particular por haber celebrado en conjunto estos 10 años. Nos llena de emoción ver que niños y niñas están leyendo a viva voz, y que el disfrute por leer forma parte de ello. La lectura es una herramienta más que ya tienen y que, probablemente, van a seguir potenciando, inspirando en el camino a muchas otras personas. Nos alegra también que esa motivación la podamos seguir contagiando, llevando el proceso y la gran final a través de las pantallas y plataformas de NTV”, dijo por su parte Mariana Hidalgo, directora de programación de este canal.

El jurado estuvo compuesto por Constanza Martínez, ganadora de “El Placer de Oír Leer” 2023; Daniela del Valle,gerente general de Fundación Ibáñez Atkinson, institución que organiza este concurso; Marco Montenegro, licenciado en Estética, músico y escritor, quien también es el creador y encargado nacional de “El Placer de Oír Leer”; María Teresa Cárdenas, editora de Cultura de El Mercurio y también fundadora y presidenta de Fundación Arbolee, que rescata y pone en valor el patrimonio literario chileno; y Joaquín Zuleta, académico del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes y director del Taller de Verso Clásico.

“El Placer de Oír Leer”, que se realizó este año bajo el lema “Una década a viva voz”, contó con la colaboración de NTV y la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de sus facultades de Educación y de Letras y su Biblioteca Escolar Futuro, además del auspicio de Ediciones SM, IBBY Chile y Fundación Palabra.

La final se repetirá el sábado 26 de octubre a las 20.30 horas por la señal abierta de NTV.