Expareja de Jordhy Thompson acusa infidelidad del jugador: “Yo tengo 8 semanas de embarazo, y la otra niña casi 7”

La expareja de Jordhy Thompson, Camila Sepúlveda, entregó detalles este lunes sobre su quiebre con el futbolista, y acusó una infidelidad por parte del jugador, asegurando que este último embarazó a una mujer en Rusia.

Hace algunas semanas, el propio Thompson había confirmado que Sepúlveda estaba embarazada, pero en una reciente transmisión en su Instagram negó que fuera a convertirse en papá.

Posteriormente, Camila lo desmintió, afirmando que el ex Colo Colo no quería reconocer su paternidad, y ahora, desde el portal Infama se contactaron con la joven, y ella reveló que Thompson le habría sido infiel durante varios meses.

“Me vine apenas me enteré que Jordhy había dejado embarazada a una rusa allá también, llevaba harto tiempo siéndome infiel con ella, pero apenas le pillé eso agarré mis maletas, a mi hijo y nos devolvimos al tiro!”, manifestó de entrada.

En la misma línea, mencionó que “llegué a Chile y me di cuenta de que yo también estaba embarazada, le mandé todos los exámenes”.

Además, detalló que “yo tengo 8 semanas de embarazo, y la otra niña casi 7 semanas de embarazo”.

“Le pillé conversación con ella, en donde ella le mandaba todo, exámenes y eco también”, añadió Sepúlveda.

Por último, subrayó que “para mí ya no hay perdón, con los bebés no se juega, es muy pendejo, tuvimos una discusión, me bloqueó y se puso a hacer el en vivo negando a su hijo, pero ya es problema de él, jamás rogaré por mis hijos”.