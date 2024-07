Exponen revelador audio de la última persona que vio a María Elcira: “La gente que estaba en la mesa de al lado como que están involucrados”

Natalia Hernández, nieta de María Elcira Contreras, la adulta mayor que desapareció el pasado 12 de mayo en el restaurante “Fundo Las Tórtolas”, en Limache, Región de Valparaíso, reveló un audio testimonio grabado por su suegra, quien sería la última persona que vio a su abuela antes de que se le perdiera el rastro.

El registro de audio fue expuesto durante el matinal de “Mucho Gusto”, donde se presentó sin cortes. “Este testimonio siempre lo hemos sabido, pero no lo hemos querido dar para no exponer a otra persona. No he querido ser irresponsable en ese sentido”, comenzó diciendo Hernández.

EL AUDIO EXCLUSIVO

“Nosotros nos levantamos con mi mamita y nos fuimos al baño. En eso llegó tu abuelita, con la Carla y las niñitas. En el baño había dos WC. Uno estaba desocupado, entró la Carlita y quedó tu abuelita conmigo”, comienza diciendo la grabación.

“Yo hice salir a mi mamá y, cuando estaba con la mamá, la abuelita nos comentó que la puerta se trababa al salir por el baño. Entonces, al salir dejé la puerta abierta. Estuve pendiente de que nadie la cerrara, porque quedaba la abuelita. En eso, alguien de la mesa de al lado entró al baño y cerró la puerta”, continúa.

“En eso yo me paré a abrirla, y en eso tu mamita dijo ‘la abuelita no ha llegado, está en el baño’, y de ahí ella salió a verla al baño y cuando sale dice ‘la abuelita no está’. Nosotros nos levantamos todos de inmediato y salimos a buscarla”, agrega la suegra de Hernández.

“Cuando yo iba saliendo del baño hacia el estacionamiento pasó como un auto hacia abajo. No sé si un auto o una camioneta, pero yo vi que algo bajó rápido. Nosotros estuvimos hasta como las 20:00 horas, salimos todos a mirar a diferentes partes, no anduvimos en grupo, y lo que a mí me extraña es que haya desaparecido”, expone.

Finalmente, el audio expone una reveladora hipótesis: “Mi hermano me comentó que la gente que estaba en la mesa de al lado, del frente, como que están involucrados, porque ellos se fueron muy rápido, ni siquiera se quedaron a preguntar qué es lo que nos pasaba. Se fueron súper rápido”, concluyó.