Famosos se bajan de la gala de Viña 2024 por los incendios: José Antonio Neme entre ellos

La grave emergencia que vive actualmente la Región de Valparaíso con los incendios forestales, no ha dejado indiferente a nadie en nuestro país, y en las últimas horas, algunos famosos han revelado que tomaron una decisión para empatizar con esta situación.

Y es que diferentes personalidades del espectáculo nacional anunciaron que no asistirán a la tradicional gala del Festival de Viña del Mar, evento que se llevará a cabo el viernes 23 de febrero.

Una de las figuras televisivas que confirmó que no acudirá a la gala, es el animador de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, quien este lunes, en una conversación con la alcaldesa de la Ciudad Jardín, Macarena Ripamonti, declaró que “estamos hablando, probablemente, de la tragedia más cruda que ha enfrentado la región (…). Yo al menos, para galas, no estoy, yo no voy a ir a ninguna gala, porque de verdad no me parece y lo digo de manera personal”.

“Pensar que en 10 días vamos a poder dar vuelta la página o parcialmente, me parece que es un error, es no saber cómo funciona el espíritu humano”, expresó.

Asimismo, otra de las personas que confirmó que no irá al evento, es Pamela Díaz, que a través de sus historias de Instagram, indicó: “Querida people, en consideración a los incendios en Viña del Mar, Trini y yo descartamos nuestra participación en la ‘Gala del Festival’. Los gastos que íbamos a invertir en vestido y equipos irán en beneficio de los afectados”.

También, la periodista y exesposa de Mauricio Pinilla, Gissella Gallardo, manifestó mediante la misma red social, que “dada la lamentable contingencia que estamos viviendo hoy como país, con los terribles incendios que han afectado a tantas personas y lugares, es que tomé la decisión de no participar”.

En tanto, la hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente, Laura de la Fuente, publicó un video mencionando que “le mando todas mis fuerzas a las personas de la Quinta Región. Yo tenía contabilizado ir a la Gala del Festival de Viña, me habían invitado, pero no creo que sea el momento adecuado para eso.

“Los costos que llevaba para mí, ir a la gala, traslado, vestuario, maquillaje, alojamiento y todo lo que conlleva, he decidido que los voy a donar, porque siento que es lo que debería hacer”, añadió.