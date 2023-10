Fanny Cuevas insulta sin filtro a Angélica Sepúlveda por su llegada a “Tierra Brava”: “Va a entrar con bastón”

Durante este miércoles se confirmó el futuro ingreso de Angélica Sepúlveda a “Tierra Brava”, noticia que generó expectación entre los seguidores del reality de Canal 13, y a la que reaccionó una de las “enemigas” en este tipo de programas de la denominada “Fierecilla de Yungay”, como lo es Fanny Cuevas.

La ganadora de “Mundos Opuestos 2”, que en la primera edición de este recordado reality protagonizó una fuerte pelea con Sepúlveda, la cual incluso llegó a la violencia física, arremetió duramente contra esta última tras enterarse de su llegada al programa de la exseñal católica.

“Que alguien me explique a quién le ha ganado esta hue… mala. Que no se acuerda que no llegó ni a la final en Mundos Opuestos 2”, manifestó de entrada en sus historias de Instagram.

Asimismo, expresó que “en ‘Pareja Perfecta’ duró un día… Vieja cul…no se aburre, va a entrar con bastón. Quiere ganarle a Arturo que no se puede ni la ra… , conmigo quedaste chica, vieja y fea y mala competidora”.

Posteriormente, en otra publicación, aclaró que “para los que tiran mier… y dicen que no me llamaron, les cuento bebés que se aburrieron de llamarme!!! Y no les quedó de otra que llevar a la momia. Más vieja y más barata”.

“Yo no solo estuve en 2 realitys, estuve en el reality más bueno de la historia de los realitys y aparte gané! Porque muchos pasan por uno, pero ganarlo? No cualquiera bebés”, añadió