Felipe Braun estrena su faceta de entrevistador en “Sobre la Tierra”: “Estoy gozando este trabajo más que cuando hacía teleseries”

Este domingo, a las 15:30 horas, 13C estrenará un nuevo programa liderado por Felipe Braun, quien ha trabajado detrás y delante de pantalla en este proyecto. Se trata del actor que viene haciendo programas de sustentabilidad y medio ambiente en los últimos años y que ahora presentará “Sobre la tierra”.

En torno a esta nueva apuesta, la figura de Canal 13 cuenta que buscaban “hacer algo nuevo en los temas medioambientales y, especialmente, algo no tan duro, por lo que inventamos un programa de conversaciones y entrevistas más profundas y humanas”.

“Viajamos a distintos lugares de Chile con invitados con los que logramos tener su opinión de estos temas y hacemos entrevistas largas, de 3 o 4 días. Ahí nos hacemos amigos, nos soltamos y nos metemos en temas medioambientales”, agregó.

Braun enfatiza en que la idea del programa “es conocer a nuestros invitados a través de sus opiniones y para eso hacemos entrevistas en lugares como la Patagonia o la Isla de Pascua, en entornos en donde hacemos buenas y largas caminatas. Y ahí van apareciendo los temas, como la tecnología, el medio ambiente, el cambio climático… y hasta la muerte o la educación”.

“Hacíamos muchas notas en los otros programas con gente que hacía acciones importantes, pero me faltaba opinión”, sostuvo.

Sobre la misma línea, declaró que “los temas medioambientales no son tan fáciles en general. Por ejemplo, las salmoneras en el sur sí son contaminantes, pero también ayudan mucho a la gente porque viven de eso, son una fuente de trabajo importante, entonces hay opiniones diversas”.

“SIEMPRE ME FALTÓ ALGO”

Hace 4 años se fue a vivir al sur, a la Región de Los Lagos, y empezó a involucrarse en contenido medioambiental, acerca de lo que manifiesta que “estoy metiéndome en un mundo que es grande, porque todo lo que pasa con el medio ambiente es enorme y yo siento mucha curiosidad de lo que va a venir”.

En “Sobre la tierra”, Felipe Braun debutará en una faceta de entrevistador: “Me motiva mucho, porque soy muy curioso. Cada vez que entrevisto a alguien, aprendo algo y eso me gusta (…) yo soy buen conversador, me gusta hablar y me gusta escuchar, por lo que eso me tranquiliza y me permite hacer el programa”.

“Sobre la tierra”, desde este 21 de julio y cada domingo a las 15:30 horas por las pantallas de 13C, donde contará con la participación de Antonia Zegers, Ricardo Astorga, Leo Prieto, Rodolfo Guzmán, Paz Bascuñán e Isidora Cabezón, entre otros.