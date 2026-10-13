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Fenómeno que se registró en sector de los terminales de buses en Estación Central correspondería a “evento tornádico”

Así lo confirmó el meteorólogo Elio Brufort a Radio Cooperativa. En videos grabados por usuarios, se aprecia que la fuerza del viento comenzó a destruir el techo del Terminal de Buses Sur.

Patricia Schüller Gamboa
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Fenómeno que se registró en sector de los terminales de buses en Estación Central correspondería a “evento tornádico”

El meteorólogo Elio Brufort confirmó en Radio Cooperativa que el fenómeno que se registró esta tarde en la zona de los terminales de buses, en Estación Central, corresponde a un “evento tornádico”.

Esto de acuerdo a las imágenes registradas.

Según dijo el experto de la Dirección Meteorológica de Chile, “no hemos tenido más reportes de vientos significativos”.

En videos grabados por usuarios, se aprecia que la fuerza del viento comenzó a destruir el techo del Terminal de Buses Sur. Brufort sostuvo que estos deberán ser analizados por la DMC, para definir con certeza sus características.

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Source Texto: La Nación/Foto: captura
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