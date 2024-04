Fiscal apunta a crimen político en caso de Ronald Ojeda: “Nosotros sostenemos que esto se organizó desde Venezuela”

El fiscal jefe del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, a cargo del caso Ojeda, aseguró la noche de este jueves el que el secuestro y homicidio del exteniente fue organizado y solicitado desde Venezuela.



“Hasta el momento no tengo otro antecedente que nos demuestre o nos indique hacia otro lado”, aseguró el fiscal en entrevista con Chilevisión Noticias.



Consultado si se trata de un crimen político, respondió que “en este caso nosotros hemos descartado todas las tesis que tengan que ver con la participación de él (Ojeda) con algún ilícito, por tanto la única tesis que queda es la que usted indica”.



“Hay un grado de organización, hay un grado ejecución de este delito que nosotros no lo hemos visto. El Tren de Aragua nunca actuó como lo hicieron en este caso, disfrazados de policías y darse el trabajo además de enterrarlo a 1 metro 40, y cementar la zona”, añadió.



Luego, aseveró que “nosotros sostenemos que esto se organizó, se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela”.



Acerca de la supuesta preparación militar de los secuestradores, Barros indicó que “de acuerdo a la apreciación del video, al aparecer sí, yo he llegado al menos a la conclusión de que la persona que traslada a la víctima efectivamente es una persona que tiene preparación y que tiene una condición distinta a los demás partícipes”.



El exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno, de 32 años al momento de su muerte, fue secuestrado la madrugada del 21 de febrero pasado desde su departamento en Independencia y su cuerpo apareció casi 10 días después, enterrado y dentro de una maleta, en una toma en Maipú.