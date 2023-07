Fiscalía y condena de 17 años a Pradenas: “Se ha creído a cada una de las víctimas”

El fiscal Miguel Rojas se refirió a la nueva condena de 17 años de cárcel que recibió este viernes Martín Pradenas, declarado culpable de siete delitos sexuales contra seis víctimas, entre ellas Antonia Barra, joven universitaria que se quitó la vida en 2019.



Tras la audiencia de lectura de sentencia en el Tribunal Oral de Temuco, sostuvo que “lo que nosotros planteamos y lo que entendemos es que, de acuerdo a todo el daño que ha sido acreditado a lo largo de estos dos juicios, no hay una pena que pueda mejorar aquellas afectaciones”.



“Sin perjuicio de lo anterior, nos parece que es una pena alta, que se encuadra dentro del rango legal. Más que conformidad, lo que nos parece que es satisfactorio en este caso es que se ha creído a cada una de las víctimas, se han acreditado cada uno de los hechos y no solamente en esta oportunidad, sino que en dos oportunidades distintas”, indicó.



El exfiscal Carlos Gajardo, abogado querellante de la familia Barra, valoró la sentencia e indicó que “fueron los audios de la víctima, de Antonia, de los WhatsApp que envió, las conversaciones que se grabaron, que permitieron al tribunal formarse la convicción de lo que había sucedido”.



“Creo que la efectivamente la muerte de Antonia además constituyó un lugar seguro para que otras víctimas pudieran denunciar también”, agregó, y puntualizó que “es doblemente satisfactorio que en los dos juicios que se llevaron a cabo los seis jueces estuvieran convencidos de la culpabilidad del acusado Pradenas, respecto de los siete delitos de los que se acusó”.



En agosto de 2022 Pradenas fue sentenciado a 20 años de presidio tras comprobarse su autoría en dos delitos de violación y cinco delitos de abuso sexual, cometidos entre 2010 y 2019. No obstante, la Corte Suprema anuló lo decretado por imparcialidad de un juez.



Luego de un nuevo juicio de 37 días en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, el condenado logró rebajar su pena en tres años, a pesar de que la Fiscalía solicitó 41 años de presidio. Además, se le descontarán los tres años que ha estado en prisión preventiva, ya que desde julio de 2020 se encuentra tras las rejas.