FNE aprobó con medida de mitigación la adquisición de Farmacias Ahumada por parte de Inversiones Da Vinci

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó, en Fase I y sujeta al cumplimiento de una medida de mitigación, la adquisición de control de Farmacias Ahumada (FASA) por parte de Inversiones Da Vinci SpA, sociedad controlada por ICC Inversiones SpA, de propiedad del fundador y ex dueño de Farmacias Cruz Verde, Guillermo Harding.



La medida de mitigación consiste en la implementación de un protocolo de manejo de la información de ventas de los locales arrendados a Farmacias Cruz Verde por parte de ICC, con el objeto de impedir el traspaso a FASA de esta información comercial sensible.



Esta medida responde a los posibles riesgos para la competencia identificados por la FNE durante la investigación, derivados de la existencia de contratos de arrendamiento de 25 locales comerciales y dos centros de distribución celebrados entre ICC y Socofar, matriz de Farmacias Cruz Verde.



Según concluyó la FNE, algunos de estos contratos permitirían el traspaso de información comercial sensible entre competidores en el mercado del retail de farmacias, al vincular el canon de arrendamiento de los locales comerciales con las ventas del respectivo local.



El informe de aprobación de la operación estará disponible en la página web de la FNE una vez confeccionada la versión pública del mismo.



FASA es una empresa activa en el negocio de retail de farmacias en Chile, que posee también presencia en otros países de América Latina. A nivel local, la cadena tiene 294 locales y se dedica principalmente a la comercialización de productos farmacéuticos, productos de salud y belleza al público general.



Inversiones Da Vinci es una sociedad controlada por ICC, perteneciente al empresario Guillermo Harding, fundador y ex dueño de Farmacias Cruz Verde, a través de la cual diversos accionistas adquirirían el 100% de las acciones de FASA.