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Fran Astrónoma vuelve a impulsar la campaña “Haz que Despeguen” para acercar la ciencia a la primera infancia

La divulgadora científica Francisca Contreras nuevamente se sumó a la iniciativa que promueve la asistencia a la educación parvularia y premia a 16 niñas y niños —uno por cada región de Chile— con un viaje a un centro espacial internacional junto a su apoderado.

Patricia Schüller Gamboa
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Fran Astrónoma vuelve a impulsar la campaña “Haz que Despeguen” para acercar la ciencia a la primera infancia

La astrónoma y divulgadora científica Francisca Contreras, también conocida como Fran Astrónoma, reafirmó su apoyo con la campaña “Haz que Despeguen” en su versión 2026. Esta iniciativa impulsada por Fundación Educacional Oportunidad busca fomentar la asistencia a la educación parvularia a través de una experiencia única. Un viaje a un centro espacial internacionalpara 16 párvulos —uno por cada región del país— junto a su apoderado, con todos los gastos pagados.

Contreras, quien ya fue parte de la difusión de la campaña en 2025, vuelve a poner énfasis en la importancia de acercar la ciencia desde los primeros años. A través de su cuenta de Instagram @fran.astronoma, donde comparte contenidos educativos con miles de seguidores, ha contribuido a instalar el valor de la curiosidad científica en la niñez.

“Cuando la ciencia entra temprano en la vida de niñas y niños amplía lo que creen posible para sí mismos”

“Cuando la ciencia entra temprano en la vida de niñas y niños amplía lo que creen posible para sí mismos”, señaló. Explicó que iniciativas como “Haz que Despeguen” “logran algo poco habitual: conectar la asistencia diaria a la educación parvularia con experiencias significativas que le dan sentido a ese proceso”.

Agregó que “la campaña no sólo acerca contenidos científicos de manera atractiva, sino que instala un mensaje potente: asistir regularmente al jardín infantil y a la escuela abre oportunidades reales y concretas, que pueden marcar un antes y un después”.

Respecto al viaje a un centro espacia internacional, enfatizó su valor como experiencia transformadora. “No se trata únicamente de conocer un lugar icónico, sino de vivir la ciencia en primera persona. Ese tipo de experiencias deja huella, porque convierte algo que parecía lejano en algo tangible, y eso impacta directamente en cómo niñas y niños imaginan su futuro”, dijo.

Para postular, los apoderados deben inscribir a sus hijas e hijos en el sitio web www.hazquedespeguen.cl Pueden participar niñas y niños que asistan a educación parvularia -desde medio menor hasta kínder- en establecimientos públicos o particulares subvencionados. El plazo es hasta el 30 de junio.

Source Texto: La Nación/Foto: Cedida
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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