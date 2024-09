Fran Maira y su distanciamiento con Oriana: “Ella provocó el terremoto entre nosotras”

Durante el reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, la participante del reality de Canal 13, Fran Maira, profundizó en torno al distanciamiento que tuvo con su compañera de encierro, Oriana Marzoli.

Consignar que Marzoli se distanció de Maira después de la reconciliación de esta última con su pareja en el programa, Austin Palao, quien ha sido criticado por la chica reality española en varias oportunidades.

Bajo este contexto, en una conversación con Sabélo, la ex “Gran Hermano” se sinceró y abordó los motivos del quiebre de su amistad con Oriana.

Por un lado, manifestó que “en el otro reality que yo hice (…) me vi en esa faceta más de loca, más sexual, pero aquí siento que mostré mi versión más de adentro, lo que realmente soy yo, como que he cuidado más las cosas”.

“Yo sé que ella se debe haber molestado conmigo porque ella no sintió mi respaldo frente a esta situación que pasó con la Pamela (Díaz). Pero ella también tiene que entender que yo no me voy a meter ahí a pelear, si en realidad no me corresponde”, añadió.

Además, planteó que “tengo súper claro que nuestra relación cambió, pero no por mí, por ella (…). Afuera va a ver que yo todo el reality estuve con ella todo el tiempo”.

“Ahora nos alejamos un poco y fue únicamente por ella. A mí me dio a entender que vino sola, que va sola, y que lo va a seguir haciendo, aunque me esté pasando a llevar, con un tema que a mí me importa que es Austin”, comentó.

Por último, mencionó que “yo la veía como una amiga para tener afuera, pero con Austin también me proyecto afuera, ya sea como amigos u otra cosa, y no voy a tirar ninguna de las dos relaciones a la basura por la otra. Ella fue la que provocó el terremoto entre nosotras”.