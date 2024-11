Francisco Orrego: “He hecho una campaña donde lo central ha sido escuchar a los vecinos”

Cerca de las 10.45 horas llegó su local de votación, en el centro de Santiago, el candidato a la gobernación de la Región Metropolitana por Chile Vamos, Francisco Orrego (RN).



Lo hizo rodeado de sus simpatizantes y de alcaldes electos del bloque opositor, que se unieron en torno a su figura para intentar arrebatarle el cargo que ocupa el actual gobernador, Claudio Orrego.

Francisco “Pacho” Orrego, quien obtuvo el 27,60% de los votos en la primera vuelta, calificó como “fea” la campaña electoral de su contendor, en referencia a las críticas recibidas.



“Yo he hecho una campaña linda, he hecho una campaña alegre, de propuesta. Yo he hecho una campaña donde lo central ha sido escuchar a los vecinos, donde en ningún momento hemos criticado o atacado al adversario”, remarcó.



“Y a mí me han criticado de forma constante. Hay personeros del oficialismo, pro Gobierno, que están sustentando la campaña de Claudio, que han cuestionado mis capacidades mentales”, recordó.



En cuanto al resultado de esta segunda vuelta, afirmó que su percepción es que “esta va a ser una votación bien apretada, estamos hoy día en las manos de Dios y en las manos de los vecinos. Hoy solo queda esperar, estoy muy tranquilo”.



Luego anunció que de ganar esta elección, impulsará una auditoría a la gestión del actual gobernador Claudio Orrego, algo que debería realizarse “todos los años”, con señal de “transparencia”.



“Queremos probidad y sean los vecinos los que estén fiscalizando la gestión de esta gobernación”, planteó.



“Cualquiera sea el resultado del día de hoy, lo importante es que cuidemos las instituciones, que cuidemos la forma en que hacemos política, que entendamos que acá lo importante es preocuparnos por los vecinos”, añadió.