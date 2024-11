Claudio Orrego: “Hoy la gente es la que habla”

El actual gobernador de Santiago, Claudio Orrego, se refirió a los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien lo acusó de utilizar sus imágenes para beneficio de su campaña a la reelección.



“El 95% son personas que nos han apoyado de todos los sectores políticos. Distinto es que quienes son mis adversarios políticos se hayan referido a mí conceptuosamente en algún momento para decir que soy una persona transversal, que trabaja con todos”, dijo a Chilevisión.



“Eso me parece que debiese ser un mérito en política, no algo de lo cual sentirse avergonzado”, agregó.



Entre los políticos de las distintas bancadas que le han entregado su apoyo, Orrego Larraín mencionó a René de la Vega, alcalde de Conchalí, y al expresidente Eduardo Frei y señaló que “tiene que ver con lo que nosotros hemos planteado y que es muy importante para esta elección, un gobernador de la Región Metropolitana, que tiene 52 comunas de todos los colores políticos tiene que ser capaz de trabajar y respetar a todos”.



“Yo voy a trabajar con todos, desde el Partido Republicano hasta el Partico Comunista”, agregó.



En este contexto, reiteró que las declaraciones de Matthei responden a un estado nerviosismo de la carta presidencial de la UDI, agregando que está nerviosa y desinformada.



“En mis redes sociales aparecieron videos desde el alcalde republicano de Tiltil que nos dio su apoyo hasta la alcaldesa de Lo Espejo, que es del Partido Comunista, pasando por Amarillos, Demócratas, de todos lados (…) pero yo estoy tranquilo, hoy día la gente es la que habla”, remarcó.



Aseguró, asimismo, que las imágenes utilizadas fueron utilizadas públicamente en televisión, no editadas y de redes sociales.



Junto con ello, el candidato a la reelección sostuvo que “uno tiene que ser la misma persona cuando está polemizando y cuando está gobernando, porque de lo contrario, pareciera que uno está ante un doble”, en referencia a su contendor, Francisco Orrego Gutiérrez, que ha cultivado un perfil agresivo y polémico en programas de debate en televisión, pero ha mostrado uno moderado durante la campaña.



“Cuál es la persona que vamos a elegir”, se preguntó Orrego Larraín.



Previamente, la alcaldesa de Providencia dijo en un punto de prensa luego de votar que “una cosa es trabajar con todos, que no me cabe duda que va a hacer ‘Pancho’ Orrego de ser resultado de ser electo, y otra cosa, es utilizar las imágenes de los contendores para tratar de confundir al público”.



“Lo que ha hecho Claudio Orrego a mí me parece que más bien lo segundo, porque yo nunca lo vi, siempre lo vi utilizar puras figuras de derecha, todas sus imágenes con los miembros del Partido Comunista no lo has visto en ninguna parte”, agregó Matthei.