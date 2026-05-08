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Senadores RN esperan que cónclave oficialista en Cerro Castillo entregue una señal de unidad y permita marcar hoja de ruta

La bancada de senadores de la colectividad adelantó que la cita será clave para alinear prioridades y entregar una señal política clara respecto del rumbo que el oficialismo busca impulsar en el Congreso.

Patricia Schüller Gamboa
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Senadores RN esperan que cónclave oficialista en Cerro Castillo entregue una señal de unidad y permita marcar hoja de ruta

Los jefes de bancada de senadores de Renovación Nacional (RN), María José Gatica y Andrés Longton, resaltaron la instancia de diálogo que abrirá el cónclave oficialista programado por el Presidente José Antonio Kast para el próximo martes en el Palacio de Cerro Castillo. A la cita están convocados senadores y presidentes de partidos del bloque.

La senadora Gatica señaló que “será un buen espacio para dialogar sobre los proyectos que son de interés del Presidente. Si bien la Cuenta Pública no resulta especialmente relevante en términos de gestión, ya que corresponde en gran medida a la administración anterior, la cita  sí puede constituir una instancia valiosa para marcar una hoja de ruta y enviar señales políticas claras, mediante propuestas concretas, a los partidos que hoy apoyamos al Gobierno”.

El subjefe de bancada, en tanto, afirmó que “el encuentro en Cerro Castillo tiene como primer objetivo dar una señal contundente de unidad entre los partidos y sectores que apoyan al Presidente Kast, que debe expresarse en torno al proyecto de ley de Reconstrucción y a las distintas iniciativas que buscan movilizar al país y sacarlo adelante”.

Asimismo, sostuvo que este esfuerzo de coordinación cobraría especial relevancia frente al rol que, a su juicio, ha asumido la oposición en el Congreso.En ese sentido, opinó que “esto ocurre frente a una izquierda que no tolera haber dejado de gobernar ni ser minoría en el Congreso y que ha recurrido a maniobras deshonestas para impedir que los proyectos avancen, utilizando mentiras, engaños y artilugios como los que hemos observado en los últimos días”.

Source Texto: La Nación/Foto: Archivo
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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