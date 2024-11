“Qué pena que Tomás caiga en eso”: Matthei se refiere a dichos de alcalde Maipú sobre Francisco Orrego

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, emitió su voto este domingo y se refirió a los dichos del jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic, ante las posibles dificultades de trabajar con Francisco Orrego si sale electo como gobernador.

“Qué pena que Tomás caiga en eso”, sostuvo Matthei.

La alcaldesa y carta presidencial de Chile Vamos sufragó en el Instituto Profesional DUOC de su comuna, mencionando al llegar que “se ha hecho un trabajo muy serio, he viajado por buena parte de Chile, me ha encantado la calidad de los candidatos que estamos llevando”.

Según consignó T13, la jefa comunal sostuvo que “lo que me tiene contenta es que tenemos muy buena calidad de candidatos, personas que van a poder hacer un muy buen trabajo de ser electos. Personas con las cuales hemos estado conversando sobre cómo enfrentar los temas de seguridad, de crecimiento, porque muchas veces los gobernadores pueden no tener las facultades, pero igual son una personalidad importante que puede empujar muchas cosas”.

Después de emitir su voto, reafirmó la idea, señalando “los candidatos nuestros los hemos escogido de tal manera que puedan ser muy buenos gestores. Nos damos cuenta que un buen gobernador, aunque no tenga las facultades, podría hacer muchísimo en materia de seguridad ciudadana”.

“Los gobernadores manejan mucho dinero y en vez de fundaciones lo que queremos es que se preocupen de la seguridad ciudadana, de la gestión en materia de salud y crecimiento”, añadió.

Matthei también se refirió a los dichos del alcalde de Maipú, quien comentó que podría ser complicado para los alcaldes de Gobierno la relación con Francisco Orrego, debido a que muchas veces los ha denostado en televisión.

La alcaldesa comentó “qué pena que Tomás caiga en eso, me da pena de verdad, no, no esperaba eso de él. Francisco Orrego es una persona que entiende claramente la diferencia entre un rol como polemista en la televisión y el rol de Estado de ejercer un cargo público”.

“Tomás por favor, no caigamos en ese tipo de ataques. En segundo lugar, como yo lo he dicho, me ha tocado conocer bien a Francisco y me ha llamado la atención lo disciplinado, estudioso, trabajador y lo serio que es. Yo le puedo señalar que va a ser un gran gobernador de resultar electo y que va a trabajar con todos”, concluyó.