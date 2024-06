Ganador de “Pelotón” y expareja de Mauricio Isla se suman a “¿Ganar o Servir?”

Las sorpresas en “¿Ganar o Servir?” no paran, pues durante las últimas horas de este viernes se confirmó el ingreso de dos nuevos participantes al reality de Canal 13.

Lo anterior, debido a que se anunció que el recordado exintegrante de “Calle 7”, Francisco Rodríguez, quien también ganó la cuarta temporada de “Pelotón”; y la famosa influencer, Javiera Belén, se sumarán próximamente al programa.

Rodríguez se radicó en Perú hace 9 años, y ha formado parte de programas de competencia física, como “Combate” y “Esto es guerra”, donde incluso ha compartido con otros participantes de reality, como Fabio Agostini, Facundo González y Austin Palao.

“Gané varias veces en ambos programas, incluyendo cuatro veces seguidas en ‘Esto es guerra’, y nunca he perdido un duelo final. Tal vez no soy el más rápido, fuerte o resistente, pero soy el más completo. Tengo de todo y soy un competidor muy técnico, eso me ha ayudado a ganar todo lo que he ganado”, manifestó el también ex “Mekano” y “Yingo”, según consignó T13.

En torno a sus motivos para ingresar al espacio de telerrealidad, indicó que “primero, amo Perú, estoy radicado aquí, pero me interesa desconectarme de mi rutina diaria, sentirme libre y feliz. Segundo, me encanta la competencia, y quiero ganar este reality. Más aún, mi objetivo es ganarle a Pangal, que según todos es el rival a vencer”.

Por su parte, Belén, que ha tenido romances con el ex “Tierra Brava”, Uriel “Futuro” Romero, y con el futbolista nacional, Mauricio Isla, actualmente trabaja de showoman en el club Diosas.

Sobre su relación con Isla, quien es expareja de su futura compañera de encierro, Gala Caldirola, señaló que “con Mauricio salimos como un mes y medio porque teníamos amigos en común. Es una muy linda persona, lo pasamos bien. Era algo más o menos serio porque yo soy enamoradiza, intensa, normalizo vernos 5 veces a la semana”.

Respecto a su llegada a “¿Ganar o Servir?”, sostuvo que “soy muy intensa, impulsiva y buena para pelear, me enojo fácilmente y cuando me da la h…, me da. Me crié en una familia gritona, y cuando grito eso puede shockear a la gente. Lo que más me molesta es el bullying, el machismo y la suciedad. Además soy deportista y competitiva, yo creo que si este reality fuera sólo de competencia, lo gano”.