Gissella Gallardo y el estado de su relación con Mauricio Pinilla: “Es el gran amor de mi vida”

Gissella Gallardo se sinceró recientemente en el programa de TV+, “Sígueme”, tras hablar sobre la relación actual con su expareja, Mauricio Pinilla, y abordar la opción de una eventual reconciliación.

Gallardo, que es panelista de dicho espacio, y quien mantuvo un romance de casi 20 años con Pinilla, expresó en torno al exfutbolista que “él me está demostrando con hechos de que en el fondo quiere volver a tener la familia, que sigamos juntos”.

“Me dice que conozca su mejor versión, que me quede con lo mejor de él”, añadió, revelando algo que el propio exjugador de La Roja también confesó en el programa “Tal Cual”.

Asimismo, Gallardo no negó que existe un acercamiento entre ambos, pero mencionó al respecto que “es el miedo de volver a sufrir. Mis niños lo pasaron muy mal, eso es el freno que tengo”.

“Él se arrepiente de todas las cosas que han pasado, eso es súper noble (…) cuando él me ha necesitado, siempre he estado, porque quiero verlo bien. Si él está bien, mis niños están bien”, manifestó.

Por su parte, en torno a la salud mental de Pinilla y los problemas que sufrió en el último tiempo, sostuvo que “él estaba muy mal, hoy tiene la capacidad de poder hablar del tema, de que estuvo internado muchas veces. Él no creía en los psiquiatras y psicólogos y hoy día los admira, los escucha”.

“Tiene la capacidad de sentarse con cualquiera de los niños y tranquilizarlos cuando están ansiosos, de aconsejarlos”, remarcó.

En cuanto a la reconciliación, admitió que “yo nunca he cerrado la puerta, porque está claro que Mauricio es el gran amor de mi vida. Vamos pasito a pasito, lo más importante es su recuperación. Con los niños ya volvió a ser lo mismo y lo de nosotros se verá”.

“Es mi marido. No ha pasado nada, él está haciendo un año de celibato, como Justin Bieber y todos esos, dijo como que me va a esperar hasta que yo esté lista y preparada para volver, si es que quiero volver”, puntualizó la comunicadora.

Por último, dijo que “me ha pedido pololeo, porque yo le digo que estoy separada y él me pide pololeo. (Le digo) que no todavía, porque todo paso a paso, quiero estar bien segura, no quiero hacerle daño a los niños, no quiero hacerle daño a él”.