Gobernador del Biobío criticó posible traslado de reos de Santiago a Concepción

Como una “muy mala idea” tildó el gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, un posible traslado de 800 presos que efectuaría Gendarmería desde penales en la Región Metropolitana a la cárcel El Manzano de Concepción.



Mediante un video publicado en la cuenta oficial de Twitter, Díaz mencionó que “hemos tomado conocimiento de que Gendarmería tiene planificado trasladar a más de 800 reos de alta peligrosidad desde la Región Metropolitana a la Región del Biobío”.



“Es una muy mala idea, porque en Santiago existe una cárcel de alta seguridad donde se pueden quedar los delincuentes de la capital o los que provienen de organizaciones de crimen organizado que están detenidos en la capital”, indicó.



Díaz sostuvo que “a esa gente si la traen a la Región del Biobío no sólo significa un problema al interior del recinto penal, porque estas personas que llegarían serían personas que tienen una cultura delictiva mucho más peligrosa que la que tenemos”.



En la misma línea, apuntó a que “la cárcel es una universidad del crimen”, y que los reclusos “terminan irradiando en el resto de la población penal una serie de malas prácticas, y se profundiza la acción criminal dentro de la región”.



El gobernador advirtió que “el recinto de El Manzano está rodeado de cerros: las prácticas del pelotazo, de tirar droga adentro del penal son fáciles de practicar”.



“Además los presos no vienen solos, los presos se trasladan con sus familiares, con su red de apoyo. El crimen organizado penetraría con fuerza en la región del Biobío”, añadió.



“Quiero manifestar desde ya que me opongo terminantemente a que sean trasladados reos de alta peligrosidad desde la capital a la región”, zanjó la autoridad regional.