Gobierno anuncio nuevo número para Denuncia Seguro: *4242

El fono Denuncia Seguro tiene nuevo número. A partir de ahora, la línea que permite denunciar delitos para que se inicien líneas investigativas -y que funciona las 24 horas del día- operará a través del *4242.



El programa sirve para denunciar hechos graves como tenencia, fabricación y contrabando de armas; tráfico de drogas; violencia intrafamiliar; bandas o personas dedicadas al robo; comercio y receptación de bienes robados; homicidios; delitos sexuales contra menores; robo de vehículos; placas patentes adulteradas; trata de personas y tráfico de migrantes.



El cambio de número fue oficializado por el Gobierno este martes, en una actividad en la Plaza de Maipú. Estuvo encabezada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien aclaró que el fono no apunta a entregar apoyo inmediato, sino que para dar seguimiento a los crímenes.



“No se trata de delitos que están cometiéndose in fraganti, no es un mecanismo de acción rápida, no es para que Carabineros llegue a proteger a la víctima. Es para que esto llegue a los organismos que tienen la tarea de investigar y de analizar y darle seguimiento a los delitos”, consignó la ministra.



Tohá subrayó que este tipo de iniciativas apuntan a “una parte vital de la construcción de la seguridad. Y es que las personas tengan la posibilidad de que, lo que les pasa cuando son víctimas de un delito, sea recogido por las instituciones, procesado, y de como consecuencia un esclarecimiento e idealmente una condena del culpable”.



En esa línea, enfatizó que sin las denuncias “estamos a ciegas, no sabemos dónde están cometiéndose los delitos, cuáles son, en qué horarios son, en qué lugares, con qué características, a qué grupo de personas, por dónde llegan los asaltantes”.



“Las instituciones que trabajan en seguridad requieren evidencia para organizar sus recursos, sus estrategias, su personal. Entonces, la denuncia es, por decirlo así, la materia prima con que se hacen las políticas de seguridad”, recalcó.



De esta manera, Tohá destacó que el programa “ha permitido ampliar las denuncias, hacerlas más accesibles, y vencer una barrera fundamental, que es la barrera del miedo, porque permite denunciar de manera anónima”.



La secretaria de Estado detalló que entre enero y septiembre de este año hubo aproximadamente 48 mil denuncias. De esas, resultaron válidas el 85% para los fines propios del programa. 4.600 fueron rechazadas y 2.600 fueron derivadas, porque correspondían a otro tipo de auxilio.



A modo de ejemplo, explicó que el 77% de los casos del programa Microtráfico Cero son originados en un llamado a Denuncia Segura.



De todas formas, reconoció que “hay problemas que es necesario resolver. A pesar de que se han incrementado los llamados, hemos tenido un 25% más de reportes este año respecto al año anterior. Sabemos que hay comunas de Chile donde se reciben menos llamados, a pesar de que las encuestas nos muestran que hay muchos delitos”.



“¿Cuáles son esas comunas? Las comunas más pobres del país. Son las comunas que en general tienen menos recursos los municipios, para hacer por ejemplo intervenciones como las que se hacen acá, o tener patrullajes municipales porque no tienen recursos para contratar personal. También son lugares donde las personas tienen menos acceso en general a abogados, a acceder a la justicia”, lamentó.



Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, fue consultado por la confusión que puede generar la saturación de números de emergencia.



Respondió que “efectivamente hay un debate país sobre como centralizamos estos números y llamados. Hay propuestas importantes, estamos debatiendo todos los lunes, tramitando en el Senado el Ministerio de Seguridad, que va a ser una institucionalidad que Chile va a tener por primera vez especializada solo para la seguridad”.



“En ese debate que particularmente estamos teniendo en el Senado, estamos abordando temas tan complejos como el cómo centralizamos la respuesta estatal, para que las personas tengan que llamar la menor cantidad de números posibles y seamos nosotros los que derivemos estas llamadas”, indicó el subsecretario.



Finalmente, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, resaltó que “estamos orgullosos de estar recibiendo esta política pública en nuestra Plaza de Maipú, que hoy día se ha convertido en un ícono y un referente en la ciudad de cómo, a través de la acción del Estado, podemos ir recuperando espacios públicos y volviéndolos más seguros para todas y todos”.



“Hace solo seis meses esta era una plaza tomada por el comercio y el delito, la ocupación ilegal de los espacios públicos. (…) Hoy día, gracias a la acción del Ministerio del Interior, de nuestras policías, y de nuestros equipos municipales, podemos tener una plaza despejada, segura, abierta para la comunidad, que a través de la cultura y el deporte vuelva a ser un lugar de orgullo para nuestras vecinas y vecinos”, recordó.



Finalmente, el jefe comunal destacó que el nuevo fono “nos permite simplificar la comunicación, dar esa tranquilidad de que nuestros vecinos y vecinas sepan que pueden denunciar delitos, no flagrantes, pero que se están cometiendo en sus barrios de forma anónima y segura”.