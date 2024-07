Gobierno califica de “terrible” declaración de senador Macaya a favor de su padre

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los nuevos antecedentes surgidos de la declaración, en calidad de testigo, del senador Javier Macaya (UDI), en favor de su padre, Eduardo Macaya, que fue condenado a seis años de presidio efectivo por abuso sexual a dos menores de edad.



De acuerdo con el relato de Mega Investiga, el parlamentario gremialista cuestionó en su declaración a una de las víctimas, asegurando que se trata de una “niña agrandada”.



Según consigna la sentencia a la que tuvo acceso dicho medio, “tanto el acusado como los hijos de este, Constanza, Eduardo y Javier, efectuaron cuestionamientos respecto de la conducta de NN. Fue así como señalaron que es una niña ‘agrandada’, pues desde pequeña usaba teléfono celular, tenía Instagram, hacía Tik Tok bailando y publicó en una red social una fotografía en la que aparecía con un pañuelo verde apoyando la causa proaborto. Agregó el acusado que en una ocasión la vio haciendo un gesto (obsceno)”.



Respecto a estos antecedentes conocidos en esta jornada, Vallejo sostuvo que “es un nuevo antecedente terrible, grave con tener que conocer un tipo de declaración de ese tipo, que además refuerza lo que hemos venido diciendo antes, las declaraciones del senador Macaya, desde un inicio, tienden a estar del lado del padre y no de las víctimas”.



“Frente a casos de delitos sexuales contra menores es sumamente grave, porque son los niños, niñas y adolescentes los que requieren la máxima protección de la sociedad en su conjunto y principalmente de quienes ostentan cargos de representación y tienen una responsabilidad institucional para con el país, porque el mensaje que se da con este tipo de información o las declaraciones del senador, es que finalmente, las víctimas tienen que tener miedo a denunciar, porque no se les cree o porque se instalan prejuicios sobre ellas, y eso es algo que no podemos permitirnos como sociedad”, agregó la vocera.



“Entendemos que la decisión del senador de renuncia se debe también a la presión ciudadana y de su entorno y obviamente no nos corresponde pronunciarnos sobre decisiones de partido”, señaló la vocera.



“Lo que sí es importante es entender que cuando nosotros como autoridades, como representantes de la política, tenemos una tarea importante para con el país, no podemos concurrir a este tipo de declaraciones o posiciones que distorsionan principios que democráticamente hemos ido construyendo como sociedad, que los delitos sexuales son inaceptables, tienen condena alta, pero particularmente los delitos sexuales de abuso contra menores de edad que requieren una máxima y especial protección”, indicó.



Javier Macaya renunció a la presidencia de la UDI el pasado martes pasado tras la polémica por sus declaraciones respecto al juicio de su padre Eduardo Macaya, quien fue condenado por delitos de abuso sexual contra dos menores.



Estos los formuló el domingo recién pasado, en “Mesa Central”, de Canal 13, cuando cuestionó una de las pruebas presentadas en el juicio indicando que “acá hay una situación que parte por una situación familiar de una persona que es grabado en un entorno familiar y a partir de eso se genera grabado sin su consentimiento, grabado con pruebas y con un video que es bastante editado”.