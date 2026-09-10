Gobierno pide que “las diferencias políticas no nos lleven a los extremos del pasado” este 11 de septiembre

El biministro del Interior y de Segegob, Claudio Alvarado, se refirió a las posibles conmemoraciones que tendría La Moneda en el marco del 11 de septiembre, cuando se cumplen 53 años del Golpe de Estado.

Según consignó 24Horas, Alvarado sostuvo que la prioridad del Ejecutivo es que “las diferencias políticas no nos lleven a los extremos del pasado”.

De acuerdo a lo señalado por el secretario de Estado, el 11 de septiembre “es un día en el cual todos los chilenos se aproximan con diferentes tipos de sensibilidades y de sentimientos. Y nosotros somos respetuosos de esas aproximaciones respecto a esta fecha”.

Añadió que, en vez de generar una instancia en particular sobre recordar el Golpe de Estado, el objetivo es “construir un Chile hacia adelante”.

“En nuestro Gobierno, tal como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, estamos preocupados y trabajando día a día en las prioridades de las personas. Y estamos pensando cómo ese trabajo contribuye a construir un mejor Chile hacia adelante, donde las diferencias políticas no nos lleven a los extremos del pasado”, consignó 24Horas.

El biministro remarcó que “estamos mirando hacia adelante, estamos trabajando por las prioridades de las personas y respetamos las aproximaciones que cada uno pueda tener respecto a esta fecha”.