Carabinero abate a hombre armado durante procedimiento policial en Lo Prado

Un carabinero abatió durante la madrugada de este miércoles a un hombre armado en medio de un procedimiento policial en la comuna de Lo Prado. El fallecido portaba un banano que contenía una sustancia que sería droga.

El hecho ocurrió en la intersección de Brujo de los Andes con pasaje Pasco, según informó Carabineros, recogió Radio Biobío.

De acuerdo con el coronel Cristian Acevedo, prefecto de la Prefectura Santiago Occidente, el procedimiento comenzó mientras funcionarios realizaban patrullajes preventivos en el sector.

En ese contexto, los uniformados detectaron a un grupo de personas reunidas junto a una fogata en una plaza.

Hombre sacó un arma y apuntó a los carabineros

Al percatarse de la presencia policial, los sujetos se dieron a la fuga, por lo que Carabineros inició una persecución a pie.

Sin embargo, uno de los individuos habría extraído un arma de fuego de grueso calibre y apuntado contra los funcionarios.

“Al proceder a su control, estos individuos emprenden la huida, son seguidos de infantería (a pie) por personal de Carabineros y uno de ellos extrae un arma desde sus vestimentas, siendo abatido por personal de Carabineros en el lugar”, señaló Acevedo.

El hombre murió en el lugar, mientras otros dos sujetos fueron detenidos. En tanto, al menos cuatro personas lograron escapar y permanecen prófugas.

Carabineros incautó armas y una sustancia que sería droga

Durante el procedimiento, Carabineros recuperó dos pistolas de grueso calibre y un arma a fogueo.

Una de las armas mantenía encargo por robo desde 2015, según informó la institución.

“Estamos hablando de pistolas semiautomáticas con munición, una de ellas incluso con una munición en su recámara, con calibre importante, .45, una de ellas, y la otra una arma con un cargador extendido de 9 milímetros”, indicó el coronel.

Asimismo, los funcionarios encontraron un banano que portaba el hombre abatido, en cuyo interior había una sustancia blanca.

“Vamos a efectuar las pruebas de campo, pero es una sustancia blanca que portaba en el interior”, explicó Acevedo.

Finalmente, Carabineros recuperó una motocicleta que se encontraba en la plaza, la cual tendría encargo por robo.

Hombre abatido aún no ha sido identificado

Hasta el momento, el hombre abatido no ha sido identificado. Entre los dos detenidos, en tanto, hay un individuo que registra antecedentes.

La Brigada de Homicidios de la PDI investigará las circunstancias de la muerte del hombre. Por su parte, Carabineros continuará las diligencias por las detenciones y el hallazgo de armas y drogas.