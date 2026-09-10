Home Nacional "carabinero abate a hombre armado durante procedimiento policial e..."

Carabinero abate a hombre armado durante procedimiento policial en Lo Prado

El hecho ocurrió en la intersección de Brujo de los Andes con pasaje Pasco, según informó Carabineros. De acuerdo con el coronel Cristian Acevedo, prefecto de la Prefectura Santiago Occidente, el procedimiento comenzó mientras funcionarios realizaban patrullajes preventivos en el sector.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Carabinero abate a hombre armado durante procedimiento policial en Lo Prado

Un carabinero abatió durante la madrugada de este miércoles a un hombre armado en medio de un procedimiento policial en la comuna de Lo Prado. El fallecido portaba un banano que contenía una sustancia que sería droga.

El hecho ocurrió en la intersección de Brujo de los Andes con pasaje Pasco, según informó Carabineros, recogió Radio Biobío.

De acuerdo con el coronel Cristian Acevedo, prefecto de la Prefectura Santiago Occidente, el procedimiento comenzó mientras funcionarios realizaban patrullajes preventivos en el sector.

En ese contexto, los uniformados detectaron a un grupo de personas reunidas junto a una fogata en una plaza.

Hombre sacó un arma y apuntó a los carabineros

Al percatarse de la presencia policial, los sujetos se dieron a la fuga, por lo que Carabineros inició una persecución a pie.

Sin embargo, uno de los individuos habría extraído un arma de fuego de grueso calibre y apuntado contra los funcionarios.

“Al proceder a su control, estos individuos emprenden la huida, son seguidos de infantería (a pie) por personal de Carabineros y uno de ellos extrae un arma desde sus vestimentas, siendo abatido por personal de Carabineros en el lugar”, señaló Acevedo.

El hombre murió en el lugar, mientras otros dos sujetos fueron detenidos. En tanto, al menos cuatro personas lograron escapar y permanecen prófugas.

Carabineros incautó armas y una sustancia que sería droga

Durante el procedimiento, Carabineros recuperó dos pistolas de grueso calibre y un arma a fogueo.

Una de las armas mantenía encargo por robo desde 2015, según informó la institución.

“Estamos hablando de pistolas semiautomáticas con munición, una de ellas incluso con una munición en su recámara, con calibre importante, .45, una de ellas, y la otra una arma con un cargador extendido de 9 milímetros”, indicó el coronel.

Asimismo, los funcionarios encontraron un banano que portaba el hombre abatido, en cuyo interior había una sustancia blanca.

“Vamos a efectuar las pruebas de campo, pero es una sustancia blanca que portaba en el interior”, explicó Acevedo.

Finalmente, Carabineros recuperó una motocicleta que se encontraba en la plaza, la cual tendría encargo por robo.

Hombre abatido aún no ha sido identificado

Hasta el momento, el hombre abatido no ha sido identificado. Entre los dos detenidos, en tanto, hay un individuo que registra antecedentes.

La Brigada de Homicidios de la PDI investigará las circunstancias de la muerte del hombre. Por su parte, Carabineros continuará las diligencias por las detenciones y el hallazgo de armas y drogas.

Source Texto: La Nación / Foto: Radio Biobío
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Evacúan dependencias de Seguridad Municipal de Peñalol...

El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros concurrió al inmueble – ubicado en Consistorial 2020 -para realizar las diligencias.

Leer mas
Nacional
Gobierno pide que “las diferencias políticas no ...

De acuerdo a lo señalado por el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, el 11 de septiembre “es un día en el cual todos los chilenos se aproximan con diferentes tipos de sensibilidades y de sentimientos. Y nosotros somos respetuosos de esas aproximaciones respecto a esta fecha”, consignó 24Horas.

Leer mas
Nacional
Camioneros tras nueva alza del diésel: “Estamos ...

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, Pedro Araya, afirmó que es “mala noticia porque son nuevos aumentos de precios. Si bien es cierto su aplicación fue anunciada en agosto, el impacto es perjudicial para el transporte de carga y, por extensión para la cadena logística. Estamos absorbiendo todos los costos”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/