Evacúan dependencias de Seguridad Municipal de Peñalolén por paquete sospechoso que dejó motociclista

La mañana de este jueves se llevó a cabo la evacuación preventiva de las dependencias de la Seguridad Municipal de Peñalolén. Esto debido a que un motociclista no identificado dejó un paquete sospechoso en el piso del recinto.

El hecho activó las alertas y los protocolos de seguridad, consignó Radio Biobío.

El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros concurrió al inmueble – ubicado en Consistorial 2020 -para realizar las diligencias correspondientes. Y determinar el contenido del objeto.

“Frente a una situación como esta, nuestra prioridad es resguardar la seguridad de nuestros funcionarios y vecinos. Por eso actuamos de manera inmediata y activamos todos los protocolos correspondientes”, dijo el alcalde Miguel Concha.

Añadió que “esperamos que las diligencias permitan esclarecer lo ocurrido y determinar quién dejó este paquete en nuestras dependencias”, consignó el medio citado.

A causa del operativo, el tránsito en la Avenida Consistorial, entre Grecia y Antupirén, se encuentra interrumpido.