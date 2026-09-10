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Evacúan dependencias de Seguridad Municipal de Peñalolén por paquete sospechoso que dejó motociclista

El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros concurrió al inmueble – ubicado en Consistorial 2020 -para realizar las diligencias.

Patricia Schüller Gamboa
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Evacúan dependencias de Seguridad Municipal de Peñalolén por paquete sospechoso que dejó motociclista

La mañana de este jueves se llevó a cabo la evacuación preventiva de las dependencias de la Seguridad Municipal de Peñalolén. Esto debido a que un motociclista no identificado dejó un paquete sospechoso en el piso del recinto. 

El hecho activó las alertas y los protocolos de seguridad, consignó Radio Biobío.

El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros concurrió al inmueble  ubicado en Consistorial 2020 -para realizar las diligencias correspondientes. Y determinar el contenido del objeto.

“Frente a una situación como esta, nuestra prioridad es resguardar la seguridad de nuestros funcionarios y vecinos. Por eso actuamos de manera inmediata y activamos todos los protocolos correspondientes”, dijo el alcalde Miguel Concha.

Añadió que “esperamos que las diligencias permitan esclarecer lo ocurrido y determinar quién dejó este paquete en nuestras dependencias”, consignó el medio citado.

A causa del operativo, el tránsito en la Avenida Consistorial, entre Grecia y Antupirén, se encuentra interrumpido.

Source Texto: La Nación/Foto: T13 (Cedida)
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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