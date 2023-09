Gobierno reconoce error: Alza en cuentas de la luz será de 8% y no de 14%

El ministro de Energía, Diego Pardow, confirmó que existieron errores en el informe preliminar presentado el viernes pasado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y las alzas de la luz será del 8% por ciento y no del 14% como se había dado a conocer.



“Efectivamente había un error en una tabla al final del informe que podía inducir a ese error respecto del 14%. Eso es lo que indica el informe preliminar”, aseguró Pardow tras participar en un seminario organizado por la Asociación de Transmisoras.



Añadió que “para aquellos clientes de menor consumo, que se encuentran protegidos por la ley la variación será de 8%”.



La autoridad también recordó que los resultados del informe preliminar son reflejo de la implementación del mecanismo de protección tarifaria que fue legislado el año pasado en el Congreso.



Sobre los retrasos ocurridos con la publicación de diversos informes por parte de la CNE, el ministro de Energía comentó que se han implementado mejoras en los procedimientos, por lo que ese retraso ha ido disminuyendo.



“Entiendo obviamente la preocupación de las empresas respecto a este atraso, pero hay que tener claro que este es un atraso que se viene acumulando. De hecho, excede a lo que le corresponde a este gobierno”, sostuvo.

.

“Empezó en gobiernos anteriores y también es entendible por qué ocurrió. Muchos procesos se empezar a demorar o acumular retrasos durante la pandemia y el recuperar de su atraso es algo que efectivamente ha tomado tiempo”, complementó.



Las alzas que se avecinan tienen al Congreso en alerta y por lo mismo, crecen las peticiones para la implementación de un subsidio estatal para aquellos usuarios de menores recursos.



Esto, será un tema obligado en la reunión que sostendrá el ministro Pardow con los miembros de la comisión de Minería y Energía del Senado el próximo lunes.



Asimismo, la autoridad no ha resuelto la eventual entrega este tipo de ayuda. “He dicho que lo vamos a analizar, por lo tanto, estamos trabajando en mecanismos que no tiene sentido adelantarlos”.



En cuanto a plazos, sostuvo que la solución en la que están trabajando será presentada este semestre, pero que la fecha exacta dependerá de un “consenso suficiente para que estas reformas ocurran”.



Lo ocurrido en la Comisión Nacional de Energía ha hecho recordar otros episodios similares en la entidad técnica, asociados también a errores en cálculos, como pasó en 2006, aunque existen diversas miradas entre los expertos.