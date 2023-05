Héctor Urban, consejero republicano electo por La Araucanía: He vivido “mucho el tema de la violencia en la zona”

El consejero electo por la Región de La Araucanía, Héctor Urban Astete (PR,) abordó el resultado tras posicionarse como la candidatura más votada de la región al obtener el 13,86% de las preferencias.



Urban es hijo de René Urban, exdueño de los fundos La Romana, Nilontraro y Montenegro de la comuna de Ercilla, terrenos que fueron vendidos a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). El ahora consejero en 2021 fue herido a bala por desconocidos que se encontraban disparando hacia la casa de su hermana en el fundo Santa Melanie.



“Me da una felicidad inmensa, pero también una responsabilidad tremenda para con la región y el país”, comenzó diciendo Urban sobre el resultado obtenido.



“Creo ser una persona que ha vivido mucho el tema de la violencia en la zona y eso me permite hablar con mucha fuerza y con mucha base”, manifestó y aseguró ser un “tremendo aporte” en temas de seguridad “porque sé perfectamente lo que necesitamos, lo que la gente quiere y no queremos más violencia”.



“Esa es la seguridad que quiero yo, que la ciudadanía se empodere igual que yo y podamos decir basta y ganarle a todos estos violentistas que están destruyendo el país”, agregó.



Además, comentó que “la gente quiere también una renovación de gente iniciándose en la política (…) yo no estoy buscando una carrera política, aquí mi desafío es bien puntual aportar en este proceso Constitucional, poder lograr una buena propuesta Constitucional y que el país entienda que lo que queremos es seguridad y tranquilidad”.



Respecto a que el Partido Republicano no querría cambiar la Constitución actual sostuvo que “yo creo que aquí es súper importante tener esa claridad, no insistamos con el tema de la Constitución de Pinochet si es ya es un tema que no es así, aquí la Constitución que hoy días nos rige es la que firmó Ricardo Lagos que ya tuvo varias modificaciones”.



“Si es que necesita la Constitución tener unas mejoras, algunas actualizaciones en eso estamos nosotros decididos a cooperar. Yo creo que la Constitución que hoy estamos nos ha dado estabilidad, tranquilidad producto de ella”, expresó el consejero constitucional.



Asimismo, expresó que “la Constitución (actual) nos ha dado seguridad y tranquilidad durante todo este tiempo” y recalcó que los cambios estarían enfocados en “tema de seguridad importante, darle más respaldos a los Carabineros (…) y que funcionen a los niveles actuales que hoy día necesita un país”.



El Presidente Gabriel Boric invitó “al Partido Republicano (…) a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento”. Al respecto el consejero republicano enfatizó que “somos gente de trabajo, de bien, tenemos sumamente claro lo que la ciudadanía quiere y necesita”.



De esta forma, indicó que el resultado de las elecciones se debe a que “la verdad es que ellos (Gobierno) no han estado a la altura y no han hecho lo que tienen que hacer que es gobernar y administra un país como corresponde” y puntualizó que “el resultado de las elecciones es la voz del pueblo, la ciudadanía habló y están creyendo en nuestras propuestas”.