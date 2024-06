Hollywood despide al actor Donald Sutherland, recordado por su rol en la saga de “Los Juegos del Hambre”

El mítico actor canadiense Donald Sutherland, recordado principalmente por su trabajo en la adaptación cinematográfica de “Los juegos del hambre”, falleció a los 88 años.

Su hijo, Kiefer Sutherland, fue el encargado de notificar el deceso del actor de “Orgullo y prejuicio” (2005). A través de sus redes sociales, indicó que “con gran pesar, les digo que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido”.

“Personalmente creo que uno de los actores más importantes en la historia del cine. Nunca intimidado por un papel, bueno, malo o feo. Amó lo que hizo e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida”, declaró.

Pese a que su interpretación más cercana fue la del “Presidente Snow” en la saga “Los juegos del hambre”, Sutherland contaba con 140 participaciones en largometrajes durante sus 50 años de carrera.

El canadiense se formó en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres e inicio su carrera actoral con roles tanto en cine como en series de televisión británica de la década de los 60. El gran salto vino al interpretar a “Vernon L. Pinkleye” en la película “Doce del patíbulo” (1967), una cinta bélica ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

Fue galardonado con dos Globos de Oro debido a su trabajo en las series “Citizen X” (1996) y “Path to War” (2003). Asimismo, en 2017 recibió un Oscar honorífico por su destacada trayectoria en la industria.

A su vez, Sutherland es recordado por sus roles en “M*A*S*H”, “Ordinary People”, “Orgullo y prejuicio” y “Don’t Look Now”.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT