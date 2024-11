Hombre en situación de calle apuñaló a sacerdote dentro de parroquia en Quilicura para robarle

Un sacerdote español fue apuñalado al interior de su parroquia en la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana, por un sujeto en situación de calle que le robó un computador y un teléfono celular. El religioso debió ser hospitalizado en estado grave y la policía busca al autor del ataque.



De acuerdo a los antecedentes policiales, el hecho ocurrió el domingo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde el sacerdote Eduardo Rodríguez Yunta, con 27 años en Chile, fue apuñalado en tres oportunidades en un hombro. Luego, el agresor se dio a la fuga. La denuncia se efectuó sólo este lunes.



El religioso fue internado en el Hospital de la Universidad Católica, fuera de riesgo vital, mientras la PDI inició la búsqueda del sujeto, que ya está plenamente identificado, porque no es primera vez que intentaba robarle al sacerdote, quien le daba comida todos los sábados.



La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, señaló a T13 que el atacante era una persona a la cual la víctima la ayudaba. “El ataque a nuestro sacerdote lo realizó una persona que él ya conocía, no era la primera vez, ya había sido agredido anteriormente pero en esa ocasión él no quiso hacer la denuncia”, dijo.



Bobadilla agregó que “él es un señor muy bondadoso, era una persona a la que alimentaba, él le entregaba ayuda permanentemente, se trata de una persona que está en situación de calle, por eso hacemos un llamado a estar alertas y vigilantes, no son muy de confiar”.



Además, la alcaldesa explicó que la lesión que recibió el párroco fue en el hombro, aunque se encuentra en buen estado. “Se va a ir a una casa de reposo, mañana le darían el alta”, señaló.