Hombre muere de un infarto en el Aeropuerto de Santiago y la familia acusa negligencia en la atención

Un hombre de 72 años murió de un infarto en la manga de un avión del Aeropuerto de Santiago, mientras su familia acusa negligencia por la demora en la atención médica y un procedimiento inadecuado.

El hecho ocurrió el 21 de mayo pasado, cerca de las 7:00 de la mañana, cuando Luis Muñoz presentó complicaciones tras regresar desde Zaragoza, España, donde había visitado a su hija. El adulto mayor tuvo problemas al descender de la aeronave, específicamente en el “finger“, también conocido como manga, recogió Radio Biobío.

“Viajé feliz con mi marido, tomamos el vuelo hacia Chile. Al bajarnos, mi esposo se desvanece“, relató su esposa, Pabla Valdivia (67), con quien estuvo casada casi 45 años.

La mujer advirtió lo que ocurría y pidió ayuda. “La atención, cero. Pasaron cinco minutos y pusieron una silla de ruedas en malas condiciones“, señaló en entrevista con Canal 13.

Valdivia recordó que esperaron a que bajaran otros pasajeros, momento en que su marido aún estaba consciente. “Cuando lo vi, se va encima mío y se desvanece. Lo alcancé a tomar. No tuve ayuda de nadie, ni siquiera de los pasajeros que venían“, aseguró, recalcando que no se aplicó Reanimación Cardiopulmonar (RCP) ni se usó un desfibrilador.

La esposa del afectado enfatizó que lo sentaron en una silla de ruedas y luego la retiraron del lugar. “Fue horrible“, expresó.

FAMILIA ACUSA NEGLIGENCIA TRAS MUERTE DE HOMBRE EN EL AEROPUERTO DE SANTIAGO

Aldo, hijo del adulto mayor, denunció la falta de información y la tardanza en la asistencia. “Me pasaron del aeropuerto las imágenes. Se ve una cámara que está terminando la manga, le hicimos un zoom. A los 5 minutos sacan a mi madre y aparece personal“, afirmó.

El hijo también cuestionó el procedimiento: “Cualquier persona sabe que debe estar estirado”. Explicó que se intentó usar un DEA (Desfibrilador Externo Automático), pero tampoco funcionó.

“Personal médico analizó el video y claramente estuvieron mal hechos, si es que hubo protocolos“, agregó. Según Aldo, pasaron 20 minutos hasta la llegada del personal médico del aeropuerto. “Se puede entender que aquí los minutos son críticos. Está la posibilidad de que mi papá hubiera muerto igual, pero nunca sabremos porque nunca llegó la ayuda“, complementó.

El hijo precisó que el aeropuerto no entregó información “hasta más o menos las 10:30-11 de la mañana”, y que recién tres horas más tarde supieron del fallecimiento.

RESPUESTAS DE AEROLÍNEA Y DEL AEROPUERTO DE SANTIAGO TRAS FALLECIMIENTO DEL ADULTO MAYOR

La aerolínea Iberia informó que el episodio ocurrió fuera del avión, por lo que “la atención de la situación recae en los equipos médicos del aeropuerto“.

El Aeropuerto de Santiago, en tanto, señaló que la responsabilidad correspondía a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Desde ese organismo aseguraron que “en este caso, se aplicaron los protocolos establecidos del equipo médico“.

La DGAC confirmó además que el personal médico llegó al lugar en 21 minutos, ya que en ese momento atendían a otra pasajera que había sufrido un desvanecimiento con pérdida temporal de conciencia en otro sector del terminal.