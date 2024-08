Incubus agotó todas sus entradas para su concierto en Chile

El próximo 4 de abril de 2025, la histórica banda Incubus concretará su cita con Chile en el Movistar Arena, presentación que logró agotar todas sus localidades al cabo de pocas horas liberadas sus entradas.

La banda californiana se presentará en territorio nacional con un espectáculo enfocado en su disco “Morning View”, lanzado en 2001. Sin embargo, la instancia musical no estará exenta de su gran compendio de éxitos, como “Drive” y “Wish You Were Here”.

“Hace aproximadamente 23 años alquilamos una casa junto al mar para hacer un experimento artístico”, rememoró en un comunicado su líder y vocalista Brandon Boyd.

“Este álbum ayudó a impulsar nuestro pequeño experimento artístico llamado ‘Incubus’ hasta convertirlo en una forma de vida y aquí estamos hoy, unos 23 años después, a punto de presentar una nueva/próxima fase de su existencia”, agregó.

La última presentación de la agrupación fue en 2017, motivo por el que sus fanáticos chilenos esperaban con expectación su retorno. Lo anterior se vio reflejado este martes, donde en tan solo un par de horas se agotaron las entradas de preventa.

Ahora, durante la venta general de este jueves, los tickets para Incubus en Chile hicieron sold out en menos de una hora.