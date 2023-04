“Irresponsable”: Oficialismo respaldó a ministra Tohá ante interpelación

Diputados tanto del Socialismo Democrático como de Apruebo Dignidad respaldaron a la ministra del Interior, Carolina Tohá, después de que la Cámara de Diputados haya aprobado una interpelación en su contra por su presunta falta de apoyo a Carabineros y otros tenas ligados a la seguridad pública.



Impulsada por Chile Vamos y con el apoyo del Partido Republicano y el Partido de la Gente, la presentación se aprobó con 55 votos a favor, 47 en contra y 6 abstenciones, quedando agendada para el próximo 16 de mayo.



El diputado Raúl Soto (PPD) advirtió que “es una acusación no solamente injusta, sino que tremendamente irresponsable”.



“Cuando se busca atacar a la persona cuyo liderazgo tiene bajo sus hombros la responsabilidad de encaminar a nuestro país hacia una salida a la crisis de seguridad, lo que se está haciendo es debilitar la estrategia de seguridad del Gobierno, y por lo tanto, debilitar la seguridad de chilenos y chilenas”, señaló.



El parlamentario apeló a “la misma irresponsabilidad que tuvieron cuando se bajaron de la mesa de seguridad, utilizando como excusa los indultos”.



“Los chilenos y chilenas son inteligentes y con sentido común para darse cuenta de que acá hay una jugarreta política para golpear a la ministra, para golpear al Gobierno, y debilitar su estrategia de seguridad, que sin lugar a dudas se ha fortalecido con la agenda legislativa y con las medidas administrativas que se están tomando en el plan Calles Sin Violencia”, agregó.



Soto apuntó además a que “el momento en el cual se anuncia esta interpelación no puede ser peor. Necesitamos unidad, tenemos que entender que el enemigo no está en la vereda política del frente, sino que está en las calles, tomándose nuestros barrios y poblaciones, y tenemos que enfrentarlo juntos”.



“La derecha pretende seguir en la pequeñez política mientras la delincuencia avanza en nuestras calles”, sentenció.



Su par de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, aseveró que “aquí no hay lugar para diferencias. Y esperaríamos que la unidad que se manifiesta en el oficialismo, también fuese compartida con la oposición. Como se ha señalado aquí, el único enemigo que tenemos para enfrentar es el narcotráfico, es la delincuencia que azota las calles de nuestro país”.



En tanto, el diputado Boris Barrera (PC) afirmó que “encontramos casi irrisorios los argumentos de Chile Vamos para impulsar esta interpelación. Todos hemos escuchado al director de Carabineros que ha dicho que nunca antes se han visto tan apoyados como en este Gobierno”.



“Lo que le decimos a Chile Vamos: si quieren saber lo que el Gobierno tiene como agenda, tienen que haber participado de todas las mesas. De la mesa de seguridad, de la de Reglamento de Uso de la Fuerza, del acuerdo por la seguridad, que se hizo con muchos alcaldes y alcaldesas de Chile. Pero como ellos se restaron de todo, claro, no saben. Y por lo tanto, están pidiendo aquí que se les explique”, sentenció.



Por su parte, la legisladora de Comunes, Camila Rojas, defendió que Tohá “ha concurrido en innumerables ocasiones a explicar y contar lo que el Gobierno está realizando. Por lo tanto, esta interpelación nos va a hacer perder tiempo, pero creo que quienes van salir más trasquilados es Chile Vamos”.



“Lo que se va a demostrar, y va a quedar claro, es que el Gobierno ha estado trabajando contra el crimen organizado, que ha sido el Gobierno que ha tenido más despliegue, y que ha puesto más recursos -más que el propio gobierno de Chile Vamos- en esta tarea”, añadió, insistiendo en que “esto es un disparo a los pies que Chile Vamos se está realizando, pero bueno, la decisión de ellos es legítima”.



Finalmente, el diputado Daniel Manouchehri (PS) dijo que “la interpelación no tiene ningún fundamento. Se ha dicho que no hay apoyo a Carabineros, lo cual es mentira, el propio general de Carabineros ha reconocido el apoyo”.



“Se ha dicho que no hay agenda legislativa. La gente ha visto como hemos estado esta semana llevando una tremenda agenda legislativa, de la cual la propia oposición ha sido parte”, añadió, acusando que “incluso, se quiere responsabilizar a la ministra Tohá de los incendios. Ese punto casi ridículo que están haciendo”.



“Claramente la interpelación tiene un fin político, electoral, y no nos cabe duda alguna que la ministra va a estar acá presente y va a hacer un tremendo desempeño”, sentenció.