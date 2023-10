Israel dio 24 horas a 1,1 millones de palestinos que se encuentran en la zona norte de la Franja de Gaza: Hamás llamó a desobedecer

La ONU anunció que el Ministerio de Defensa y el Ejército de Israel dieron un plazo de 24 horas para evacuar a 1,1 millones de palestinos que se encuentran en la zona norte de la Franja de Gaza, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).



El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo al portal de noticias Axios que la parte israelí dio un aviso “justo antes de la medianoche (hora local)” por el que los palestinos debían evacuar a la parte sur del enclave.



“Esto equivale a aproximadamente 1,1 millones de personas. La misma orden se ha aplicado a todo el personal de Naciones Unidas y a aquellos refugiados en instalaciones de la ONU, incluidas escuelas, centros de salud y clínicas”, agregó.



Dujarric sostuvo que es “imposible que tal movimiento tenga lugar sin consecuencias humanitarias devastadoras”, hizo un llamado para que “cualquier orden de este tipo, si se confirma, sea rescindida evitando lo que podría transformar lo que ya es una tragedia en una situación calamitosa”.



Este plazo tiene lugar cuando Israel, que tiene asediada por completo la Franja de Gaza, ha amenazado con lanzar una incursión terrestre en el territorio palestino.



HAMÁS LLAMÓ A DESOBEDECER



Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) tildó de “propaganda” la alerta de evacuación dada por Israel e instaló a los gazacíes a permanecer en sus viviendas.



“Los civiles no deben caer en los mensajes propagandísticos”, ha dicho el grupo armado palestino, considerado organización terrorista por Israel, la Unión Europea y Estados Unidos. Así, ha acusado a Israel de poner en marcha una “guerra psicológica” con mensajes a civiles y trabajadores de organizaciones internacionales.



Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) alertaron este viernes de que “cualquier daño” provocado a los civiles en la Franja de Gaza será responsabilidad de Hamás por instar a la población a permanecer en la zona a pesar de la alerta israelí.



El portavoz del Ejército, Daniel Hagari, indicó durante una rueda de prensa que “Hamás está aprovechándose de los residentes de la Franja de Gaza, a los que somete al desastre y al pedirles que no escuchen las recomendaciones de las fuerzas israelíes”.



“La responsabilidad de lo que pueda pasar a aquellos que no evacuen será de Hamás”, dijo antes de afirmar que las FDI se están preparando para “las nuevas etapas de la guerra”.



Asimismo, señaló que las tropas israelíes están “preparadas para operar en todo Oriente Próximo, allí donde haya una necesidad en materia de seguridad”, según informaciones del diario ‘The Times of Israel’.



No obstante, admitió que muchos de los esfuerzos y recursos están concentrados en obtener información sobre los desaparecidos y aquellos que han sido secuestrados por miembros del grupo armado palestino.