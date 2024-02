Javiera Contador recibe pifias en Coihueco a pocos días de su show en Viña 2024: “Quedé llorando”

Un incómodo momento vivió recientemente la comediante Javiera Contador, quien, a pocos días de su show en el Festival de Viña del Mar 2024, recibió pifias durante una presentación que realizó en Coihueco el pasado fin de semana.

La también actriz se presentó en el festival de dicha ciudad, y según consignó La Hora, solo pudo estar 13 minutos en el escenario, antes de tener que finalizar su rutina, debido a la reacción del público.

En una entrevista con Radio Cooperativa, Contador se refirió a la compleja situación, y manifestó que “estuve como 20 minutos, las mujeres se reían mucho y los hombres no tanto, habían algunos medios curados esperando la música”.

“Como nunca me había pasado no lo manejé bien, me puse muy nerviosa y seguro que me puse muy fome porque no quería estar ahí. Fue durísimo, lo pasé súper mal”, añadió.

Por su parte, indicó que lo ocurrido “es parte de este oficio y hay que aprender a sumarlo como una experiencia”. No obstante, reconoció que “quedé llorando y ahí uno empieza a desconfiar del material que tienes”.

“Lo que no gustó fue yo, no fue sobre los chistes de orinar. Si hay que cambiar algo para Viña, se cambia. Tampoco pude probar ese material porque me puse súper nerviosa”, cerró.

Contador, quien debutó en el Festival de Viña del Mar el año 2020, volverá al certamen de la Ciudad Jardín el lunes 26 de febrero, jornada en la que también estarán Andrea Bocelli y Miranda!.