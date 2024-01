Jordi Castell revela que enfrenta complejo problema de salud: “Ya tengo antecedentes…”

Una sorpresiva confesión realizó el fotógrafo, Jordi Castell, quien en el reciente capítulo del programa de TV+ “Tal Cual”, reveló que atraviesa un delicado problema de salud.

El panelista de dicho espacio, en una conversación con los animadores Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, contó que tiene un forúnculo en el pecho, el que le obligará a someterse a un procedimiento médico.

Asimismo, sin perder el humor, manifestó que “yo estoy apunto de recurrir a la ley de aborto en tres causales, es como un embarazo”, y añadió que “es horrendo”, tras mostrárselo a Argandoña.

No obstante, señaló que la situación podría ser difícil, pues expresó que “lo delicado es que ya tengo antecedentes… si salí pitiado entero. A mí me sacaron un tumor en mi cabeza hace 23 años, y el año pasado me sacaron un poroto gigante”.

“Ahora me sale este otro, el doctor me dijo que se va a biopsia, obvio, si hay que resguardar. Anda a saber tú si me lleva el señor”, dijo el ex “Primer Plano”, mientras que sus compañeros concluyeron tratándolo de “exagerado”.