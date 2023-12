José Antonio Kast: “Hoy día más que hablar de política es llamar a votar”

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, emitió su voto en un colegio en Paine y tras sufragar señaló que “esta es una manifestación de la voluntad popular. Esperamos que hoy sean muchas las personas que emitan su sufragio y que prime la paz, la cordura, la libertad, y que gane el sentido común”.



Según consignó Emol, sostuvo que “yo creo que hoy día más que hablar de política es llamar a votar. Mañana o después de las elecciones podremos hacer todos los análisis y todas las conversaciones respecto de a quien le fue bien, cuáles son las interpretaciones que realiza cada partido político, pero en este momento lo más importante que las personas sean invitadas a votar”.



“Para Chile lo más importante es la alta participación, porque eso va a ratificar que las personas están interesadas de verdad en el futuro de la patria”, indicó.



Kast remarcó que “hoy día no es el momento cómo ver el proceso mismo, si no que llamar a votar. Hemos tenido hasta el jueves la posibilidad de conversar de debatir, de recorrer Chile. Todos se han desplegado, de las dos opciones y hoy día a las 19:00 o 20:00 de la tarde ya podremos hacer todos los análisis con resultado en mano y podremos ver a partir de lo que la ciudadanía se manifestó cuál va a ser el resultado. Así que hoy día solamente el llamado es a votar”.



En la ocasión fue consultado -informó Emol–sobre la filtración de un WhatsApp de Cristián Valenzuela, el director de pensamiento del Partido Republicano, en el que señalaba que el objetivo del proceso constitucional nunca fue presentar un texto de amplio consenso, a diferencia de lo que establecían los otros miembros del partido del ex candidato a la presidencia.

Kast comentó al respecto: “Se filtró un WhatsApp que no tiene ninguna importancia y que después de hoy día podremos conversarlo. A partir de las 20:00 horas, yo feliz de conversar cualquier tema que quieran conversar. Lo haremos post resultados electorales”.



Fue requerido también sobre Ximena Jiménez, la excandidata republicana a consejera regional por la provincia de Melipilla que es parte de la lista de los 55 nombres de las personas involucradas en el megafraude tributario. Al respecto, sostuvo que “los tribunales tendrán que hacer su trabajo. Determinar quiénes son los responsables, cuáles son las responsabilidades individuales de cada uno y actuar como corresponde. Si alguien cometió un delito tiene que ser sancionado. En eso nosotros nunca vamos a tener un doble discurso”.