Juan Manuel Astorga disparó contra Maite Orsini: “No vamos a hablar de la que se va a meter a los matrimonios”

El periodista Juan Manuel Astorga criticó duramente a la diputa Maite Orsini (RD), quien votó en contra del proyecto de Ley de Reglas de Uso de la Fuerza que fue discutida por las comisiones de Seguridad y Constitución de la Cámara de Diputados.

“Me gustaría aclarar el contexto de esta discusión. Este es un proyecto de ley que tiene más de 50 artículos, más de 200 indicaciones, somos 23 parlamentarios los que estamos discutiendo este proyecto hoy en la comisión”, indicó la diputada al termino de la primera sesión.

“Creo (que) es imposible materialmente que se pueda debatir en solo un día, no alcanzamos, no es posible. Es mentirle a la ciudadanía decirle que un total despacho va a implicar que este proyecto llegue mañana a la Sala”, añadió.

Las declaraciones de Orsini no calaron bien en Astorga, quien lanzó un profundo descargo en el programa “Ahora es Cuando” de Radio Infinita.

“Una línea, permítanme, sobre Maite Orsini. Una no más. Maite Orsini pidiendo que no hay que apurar las cosas para no hacer las cosas mal, cuando Carabineros en estos momentos lo que más necesita es respaldo”, comenzó exponiendo el comunicador, consignó La Cuarta.

“¡Maite Orsini, poh, hue…! Que llamó a una generala de Carabineros después que detuvieron al Mago Valdivia, saltándose todo protocolo, pudor y forma de accionar en la responsabilidad que le compete a un parlamentario”, lanzó Astorga.

“No vamos a hablar de Maite Orsini ‘la arañita’, que andaba subiendo y escalando los edificios. No vamos a hablar de Maite Orsini la que se va a meter a los matrimonios, no, eso no me interesa, no hago juicio de valor, pero Maite Orsini, poh”, siguió.

“Por último un favor a Carabineros. Devuélvele la mano y apura un poco el tranco en la discusión”, cerró.