Juez de línea realiza grave acusación contra la Comisión de Árbitros: “Son capaces de matar a su mamá”

El escándalo en el arbitraje chileno suma un nuevo capítulo, ya que luego de la denuncia realizada por la ANFP ante el Tribunal de Disciplina en contra de las juezas asistentes Loreto Toloza y Cindy Nahuelcoy, esta vez, el juez de línea del Campeonato de Ascenso, Víctor Fuentealba, realizó una grave acusación contra la Comisión de Árbitros.

En una conversación con Radio Cooperativa, Fuentealba partió refiriéndose a la denuncia que recibieron sus dos colegas, manifestando que “Cindy dijo que no me puede dar mayores antecedentes porque hay una investigación y ellas tienen que declarar, pero está claramente afectada y se vio mermado su arbitraje, porque en las designaciones empezó a desaparecer de a poco, tanto en Conmebol como a nivel nacional”.

Asimismo, respecto a su experiencia personal, relató que “yo jugaba todos los partidos, en Copa Chile, nunca tuve un error ni me equivoqué, después que Carlos Ulloa me llamó y dijo que me querían sacar del arbitraje porque no estaba alineado con la comisión, lo encontré horrible, más de un amigo mío que es Carlos Ulloa”.

A su parecer, los responsables de estas prácticas serían los jueces Felipe González, Felipe Jara y Edson Cisternas, argumentando que “son los principales artífices que esto esté pasando, que los árbitros no tengan entrenamiento en las tardes. Ellos dicen que hablemos con la comisión, siendo que tenemos un sindicato y tienen que ser representantes de nosotros”.

“Hay mucha gente que está en silencio, sobre todo árbitros de Segunda División, o asistentes de Segunda División y árbitros de Primera División que están disconformes o árbitros asistentes, por las designaciones porque juegan una o dos veces al mes y hay árbitros, como por ejemplo Felipe Jara, que está en el Sindicato, que arbitra en Primera B, va de VAR a Primera División, después de cuarto árbitro… o sea, se mueve tres o cuatro veces a la semana y hay árbitros que están parados, no juegan”, añadió.

En este sentido, se descargó duramente al sostener que “yo siempre dije delante de todos los árbitros, incluso de árbitros de Primera División, cuando fue el tema de Castrilli, sin miedo a nada dije que que no estaba de acuerdo en lo que estaban haciendo. Esas malas prácticas que tienen ellos donde se protege un séquito de árbitros que están ahí constantemente tratando de tener partidos semana a semana porque ellos lamentablemente viven de esto, el arbitraje es su vida, salen del arbitraje y no tienen nada más afuera, entonces puedes entender que ellos son capaces de matar a la mamá para poder estar ahí”.