Justicia cierra investigación contra Jadue por Caso Farmacias: fiscalía mantendrá solicitud de 18 años de cárcel

El 3° Juzgado de Garantía de Santiago cerró esta jornada la investigación del caso Farmacias Populares, cuyo principal imputado es el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

Con esta decisión, la Fiscalía Centro Norte quedó en condiciones de presentar una nueva acusación en los próximos días, paso clave para dar inicio al juicio oral contra los imputados, recogió Emol.

El Ministerio Público acusa a Jadue como autor de los delitos consumados de administración desleal, estafa, fraude al fisco reiterado y un delito concursal.

El fiscal jefe Marcelo Cabrera explicó en un punto de prensa que “el tribunal consideró que ya estaban agotadas las diligencias, cerró con fecha de hoy el plazo de investigación, y nosotros vamos a proceder a presentar la acusación a la brevedad”.

Añadió que “no cambian en nada las solicitudes de pena (poco más de 18 años de cárcel); los delitos por los cuales se le imputó y se le acusó al señor Jadue y a otros más, se mantienen en los mismos términos que ya se había presentado en su oportunidad antes de la reapertura de la investigación”.

Finalmente, el persecutor señaló que “nosotros vamos a presentar la acusación y en los próximos días el tribunal finalmente lo que va a tener que hacer es presentar una resolución en donde fijará una audiencia de preparación de juicio oral y ahí se discutirán los aspectos pertinentes”, concluyó.