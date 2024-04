Karol G en Chile: Metro podría extender su servicio y Estadio Nacional habilitará sala TEA

Son pocos días los que restan para que se presente en Chile la cantante colombiana Karol G, conocida también como la “Bichota”. Durante su visita concretará tres presentaciones en el Estadio Nacional, las que se encuentran programadas para el próximo 19, 20 y 21 de abril.

Pese al éxito que suscita su regreso a territorio nacional, la productora Bizarro anunció una serie de novedades que podrían disfrutar los asistentes/as durante y después del show de la colombiana.

En conversación con el Metro de Santiago, el director de Entretenimiento, Daniel Merino, comentó que han “conversado con el equipo de Metro de Santiago, y estamos muy cerca de llegar a un acuerdo para que todas las Bichotas lleguen a salvo a sus casitas, a través de extensión horaria de servicio”.

Asimismo, Merino agregó que el coliseo de Ñuñoa contará con una sala para personas dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA), donde habrá “una terapeuta ocupacional para que acompañen a los invitados que llevaremos ahí”.

Sobre la posibilidad de una nueva venta de entradas, Merino entregó ciertas esperanzas para los fanáticos/as de la “Bichota”: “quienes aún no tienen ticket no pierdan la esperanza, estamos viendo algunos que no se utilizarán y que estaban guardados para ver si podemos liberarlos y puedan comprarlo de forma segura en Punto Ticket. Pronto más novedades de eso”.