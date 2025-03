Kast entra al debate de la pena de muerte y se distancia de dichos de Matthei

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se sumó al debate por la pena de muerte luego de que Evelyn Matthei relevara la necesidad de “abrir la conversación” tras el homicidio de un matrimonio en Graneros.

Según consignó T13, Matthei recordó que “yo fui de las pocas parlamentarias que votó el año 2001 por mantener la pena de muerte. Si ustedes leen lo que dije en ese momento, se ha dado exactamente lo que yo dije que iba a suceder”, sostuvo la candidata presidencial.

Añadió que “uno perfectamente podría abrir una conversación sobre el tema. Así que eso es algo que, quizás, se puede abrir. A mí no me corresponde, no estoy en el Congreso, pero yo lo único que les quiero decir que hay ciertos casos en que, a mi juicio, por lo menos… yo mantengo lo que dije el año 2001, la pena de muerte sí debiera aplicarse“.

Kast, a través de un video compartido en redes sociales, aseguró que “nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, no defendemos la pena de muerte, pero además la sanción más dura que se le puede aplicar a un delincuente, narcotraficante, violador es la cadena perpetua”.

“Esa cadena perpetua que lo va a aislar completamente de su entorno, de la sociedad, eso de por vida. La muerte de por vida, resguardando sus Derechos Humanos, su alimentación, su vestimenta, su alojamiento, pero aislado. Esa sanción es de verdad”, remarcó.

Añadió –consignó T13- que “la pena de muerte incluso para algunos de estos delincuentes es una salida por arriba, no se la merecen. La cadena perpetua efectiva y de por vida, la pudimos apreciar en el Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo) de El Salvador y eso es lo que haremos en Chile aquí también”.

“La pena de muerte es la salida más fácil para los asesinos y para los que se ponen nerviosos con las encuestas. Nosotros proponemos encerrarlos y aislarlos de por vida, en las condiciones más duras posibles. Un régimen tan estricto, que van a desear que exista la pena de muerte”, posteó.