Matthei releva la necesidad de reabrir el debate sobre la reinstauración de la pena de muerte en Chile

La candidata presidencial de RN y la UDI, Evelyn Matthei, se reunió este miércoles con alcaldes de la Región de O’Higgins para abordar los recientes hechos de violencia y delincuencia que han golpeado especialmente a las zonas rurales.

Tal es el caso del crimen de un matrimonio en Graneros, ocurrido la madrugada de este miércoles lo que ha provocado conmoción en la zona.

Según consignó T13, horas antes de esta reunión, Matthei ya había expresado su indignación, asegurando que “estamos viviendo la peor ola de homicidios en nuestra historia, y esto no se puede normalizar”.

Luego conversó con la prensa e hizo hincapié en la necesidad de reabrir el debate sobre la reinstauración de la pena de muerte en Chile.

“Yo fui de las pocas parlamentarias que votó el año 2001 por mantener la pena de muerte. Si ustedes leen lo que dije en ese momento, se ha dado exactamente lo que yo dije que iba a suceder. En ese momento realmente fuimos muy pocos los que votamos por mantener la pena de muerte”, sostuvo la candidata presidencial.

“Yo sé que hay tratados internacionales que significan que cuando uno va derogando una pena de muerte, después no la puede volver a instalar“, acotó.

Matthei sostuvo no obstante que “uno perfectamente podría abrir una conversación sobre el tema. Así que eso es algo que, quizás, se puede abrir. A mí no me corresponde, no estoy en el Congreso, pero yo lo único que les quiero decir que hay ciertos casos en que, a mi juicio, por lo menos…yo mantengo lo que dije el año 2001, la pena de muerte sí debiera aplicarse”, consignó T13.

Hizo un llamado al Gobierno, “que hagan una encuesta y le pregunten a la gente, a los chilenos, si el aumento enorme que tuvo el presupuesto del Ministerio de Cultura, si la gente prefiere que esté en el Ministerio de Cultura o si prefiere que esté en el Ministerio Público”.