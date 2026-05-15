Recortes en Salud: Confusam acusa a ministra Chomali de “faltar a la verdad”

La Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipalizada de Chile (Confusam) dijo que la ministra May Chomali faltó a la verdad. Esto al asegurar que no habría recortes en Salud, pues estos finalmente si se materializaron, aseguró el gremio.



A través de una declaración pública el organismo aseguró que la secretaria de Estado “faltó a la verdad con nuestra organización, ya que siempre señaló que los recortes en salud primaria no afectarían la atención directa de nuestros usuarios y usuarias. Sin embargo, el reciente decreto de Hacienda sobre recortes en salud, da cuenta de lo contrario”.



Agregó que “con estupor comprobamos que, además, del congelamiento por dos años del per cápita basal y las alzas en combustible, ¡se nos arrebatan casi 19 mil millones de pesos del presupuesto destinado a la salud municipal! En un contexto en que la salud primaria ya venía desfinanciada desde el Gobierno anterior, este nuevo golpe profundizará las brechas sanitarias que ya existen, y que serán resentidas por la mayoría de las personas de este país, que se atienden en atención primaria”.

“Las brechas más dolorosas”

El comunicado detalló que “las brechas más dolorosas” son:



– La pesquisa precoz de cánceres, principal causa de muerte de los chilenos y chilenas.



– Salud mental, con un 32 por ciento de la población que se siente triste o deprimida.

– La pesquisa y tratamiento por enfermedades crónicas, que “alcanza apenas a un 15 por ciento porque no existe personal suficiente para detectarlas y hacer el seguimiento correspondiente”.



“Ministra, este nuevo golpe a los recursos de nuestro sector, nos acerca al desmantelamiento de la salud pública, no seamos ilusos como para seguir negándolo. Cada peso recortado hoy en salud, llevará mañana a gastar el doble. El brutal recorte a los hospitales, terminará asfixiando también al nivel primario, generando una grave crisis sanitaria que traerá más enfermedad y muerte a nuestros compatriotas”, aseveró.



“Es por estas razones, que Confusam declara: Alerta Nacional en cada establecimiento de la atención primaria de Chile. No permitiremos que se desmantele un sistema de salud pública que tanto nos ha costado construir y del cual estamos orgullosos”, finalizó la declaración pública del organismo.