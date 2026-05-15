Qué hacer en Santiago: guía de panoramas para celebrar el Día del Patrimonio

El Día del Patrimonio es una oportunidad perfecta para recorrer la ciudad, descubrir espacios llenos de historia y participar en actividades culturales. Durante el 30 y 31 de mayo, podrás visitar distintos museos, barrios y centros culturales, que abrirán sus puertas con recorridos, exposiciones, talleres y experiencias para conectar con la memoria de la Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago, en esta nota te mostramos algunos panoramas ideales para disfrutar del Día del Patrimonio y vivir una jornada llena de cultura, historia y entretención.

Qué hacer en Santiago: museos y espacios culturales para disfrutar del patrimonio

Museo Artequin

Durante esta jornada, el histórico Pabellón París abrirá sus puertas con exposiciones, actividades y talleres.

Entre las actividades disponibles habrá opciones gratuitas, como el libro coloreable, ideal para que niños y adultos puedan participar de forma libre. Además, quienes quieran llevarse un recuerdo de la experiencia podrán acceder a talleres pagados como “Colorea, arma y llévate una chapita”, el taller de intervención de tote bag y el taller de grabado patrimonial, donde será posible imprimir una pieza inspirada en objetos icónicos de la cultura chilena.

Una oportunidad perfecta para conectar con la historia, disfrutar del arte y vivir una entretenida jornada cultural en uno de los panoramas destacados para este Día del Patrimonio.

Fecha: 30 y 31 de mayo

Hora: Desde las 10:00 hrs.

Lugar: Artequin, Pabellón París

Entrada: Actividades por orden de llegada; algunas gratuitas y otras pagadas.

Día del Patrimonio en Campus UANDES

Este año la celebración tendrá como protagonista a Chiloé, acercando sus tradiciones, oficios y cultura a quienes quieran vivir una experiencia patrimonial diferente.

Durante la mañana, los asistentes podrán participar en recorridos guiados por el Museo de Artes, visitar exposiciones y un documental, recorrer un mercado de artesanías y productos típicos, además de sumarse a distintos talleres para toda la familia. Un panorama perfecto para quienes quieran conectarse con las tradiciones del sur de Chile.

Fecha: 30 de mayo

Hora: 10:00 a 14:00 hrs.

Lugar: Campus UANDES

Entrada: Liberada.

Qué hacer en Santiago: recorre barrios históricos y descubre espacios emblemáticos

Barrio Concha y Toro

Si estás buscando qué hacer en Santiago el Barrio Concha y Toro será uno de los panoramas ideales para recorrer historia, cultura y arquitectura.

Entre las actividades destacadas habrá feria de artes y oficios, rutas guiadas, talleres, espacios de fotografía, cajitas lambe lambe y distintas presentaciones musicales, creando un ambiente perfecto para quienes quieran conectar con el patrimonio de una forma cercana y entretenida.

Además, quienes visiten el lugar podrán aprovechar de conocer la oferta cultural y gastronómica del sector, recorriendo espacios y rincones que forman parte de la identidad del histórico Barrio Concha y Toro.

Fecha: 30 y 31 de mayo

Hora: Desde las 11:00 hrs.

Lugar: Plaza Libertad de Prensa, Barrio Concha y Toro (Metro República), Santiago Centro.

Castillo Consistorial de Macul

Si estás buscando qué hacer en Santiago para celebrar el Día del Patrimonio, la comuna de Macul abrirá las puertas de uno de sus espacios más emblemáticos, el Castillo Consistorial, un lugar lleno de historia que invita a recorrer y redescubrir parte del patrimonio local.

Durante esta celebración, quienes asistan podrán participar en recorridos guiados, visitar exposiciones, disfrutar de presentaciones artísticas y recorrer una feria de artesanía y oficios. Será una oportunidad ideal para conectar con la historia de la comuna y disfrutar de las diversas actividades culturales.

Fecha: 30 y 31 de mayo

Hora: De 10:00 a 20:00 hrs.

Lugar: Castillo Consistorial de Macul, Los Plátanos 3130.

Qué hacer en Santiago: ferias y actividades al aire libre para celebrar el 30 y 31 de mayo

Mercado Tesoro

En esta nueva edición, el evento será en la Plaza Santa Ana para crear un espacio de encuentro donde el arte, los oficios y la cultura serán protagonistas.

Durante ambas jornadas podrás recorrer distintos puestos de ilustración, cerámica, papelería, decoración, joyería, accesorios y diseño independiente, además de conocer proyectos creativos y disfrutar de un ambiente acompañado por música y actividades.

Un panorama perfecto para quienes quieran apoyar emprendimientos y disfrutar de una experiencia cultural distinta en pleno centro de Santiago.

Fecha: 30 y 31 de mayo

Hora: 10:00 a 17:00 hrs.

Lugar: Plaza Santa Ana (Metro Santa Ana)

Día del Patrimonio en La Reina

Si estás buscando qué hacer en Santiago para celebrar el Día del Patrimonio, La Reina contará con una programación enfocada en la cultura. Durante el 30 y 31 de mayo, se podrá participar en distintas actividades.

Entre los panoramas destacados estará Circ Domingo Patrimonial, una edición especial junto al Centro de Artes Aéreas que incluirá clases abiertas. También se realizará Patrimonio Sonoro de La Reina, una charla e intervención musical a cargo de la Orquesta Juvenil e Infantil de La Reina.

Además, habrá un Intercambio de Semillas, una instancia abierta para compartir experiencias de cultivo junto a las Huertas Urbanas de La Reina.