Ministra Chomali se desmarca de la idea del Gobierno de reportar a migrantes irregulares

La ministra de Salud, May Chomali, se desmarcó de la idea del Gobierno de obligar a instituciones públicas a reportar a migrantes irregulares en el país.

Chomali manifestó preocupación y aseguró que es un tema que ya se ha conversado en el Comité de Ministros. “Hay que conversarlo en la interna”, remarcó, recogió Radio Biobío.

La propuesta fue presentada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez. Obligaría a organismos como Fonasa, Isapres, AFP, hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles a entregar antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones.

“Nosotros lo estamos mirando con bastante preocupación”

La secretaria de Estado, en conversación con Radio 13c, sostuvo. “Nosotros lo estamos mirando con bastante preocupación, porque nosotros no podemos, desde el Ministerio de Salud, informar de esos temas porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria”.

Según explicó, esto está resguardado en el Código Sanitario y en la lLey de Deberes y Derechos de los pacientes. “Eso lo vamos a defender absolutamente”, comentó.

“Nosotros no podemos desde Salud negar una atención porque no solamente ponemos en riesgo la vida de esa persona, sino que también ponemos en riesgo la vida del resto de la población. Un niño migrante irregular no vacunado es un riesgo de muerte para ese niño, pero también es un riesgo de contagio para otros niños chilenos”, agregó.

La ministra contó que es algo que se ha discutido en el Comité de Ministros, instancia en la que, según dijo, todos estarían de acuerdo con la postura mencionada.

“Yo no sé cómo calificarlo, creo que puede haber ahí alguna… hay que conversarlo en la interna, pero esto es algo que ya lo habíamos conversado en el contexto de los Consejos de Ministros y es algo que nosotros no podemos ir en contra de la ley (…) y tampoco podemos negarle la atención de salud a un migrante”, cerró.