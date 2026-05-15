Home Nacional "carabinero de franco mató a asaltante de pasajeros de bus red en ..."

Carabinero de franco mató a asaltante de pasajeros de bus RED en Recoleta

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves en calle Héroe Máximo Rorpes con la caletera Américo Vespucio. En ese lugar dos delincuentes armados comenzaron a robar especies a los pasajeros. El funcionario enfrentó a los sujetos quienes escaparon del bus. El carabinero los siguió para detenerlos, uno de los antisociales lo apuntó con un arma y el policía les disparó.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Carabinero de franco mató a asaltante de pasajeros de bus RED en Recoleta

Un carabinero de franco mató a un sujeto que intentó asaltar a los pasajeros de un bus del Sistema RED en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana. El funcionario también viajaba en la máquina.

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves en calle Héroe Máximo Rorpes con la caletera Américo Vespucio. En ese lugar dos delincuentes armados comenzaron a robar especies a los pasajeros.

El funcionario enfrentó a los sujetos quienes escaparon del bus. El carabinero los siguió para detenerlos, uno de los antisociales lo apuntó con un arma y el policía les disparó.

Este individuo murió en el mismo lugar, mientras que el cómplice escapó herido, ya que en el lugar se encontraron restos de sangre.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la investigación del hecho quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
“Increíble…”: Goleador colombiano explota contra el DT...

Roger Martínez, delantero que milita en el Al-Taawon FC de Arabia Saudita, lanzó un fuerte dardo al entrenador de la selección colombiana, tras no ser incluido en la prenómina de 55 jugadores.

Leer mas
Nacional
Delincuentes roban escultura desde el Museo de Arte Co...

Según informó 24Horas, de acuerdo a los antecedentes policiales, el guardia de seguridad del recinto, ubicado en calle Ismael Valdés Vergara, denunció durante la tarde de este jueves haber visto a un grupo de sujetos sustrayendo una escultura desde dentro del MAC. La escultura sustraída es “Dicho a mano”, del artista Felipe Pineda, que es parte de una exposición.

Leer mas
Nacional
Dos vehículos protagonizaron choque en La Florida: imp...

Según informó Radio Cooperativa, una camioneta Toyota Hilux y un vehículo Audi se vieron involucrados en el hecho. Esto ocurrió poco después de que el segundo vehículo se negara a una fiscalización por parte de Carabineros y escapara de la policía. Esta lo persiguió hasta la esquina de calle José Miguel Carrera con Avenida Punta Arenas.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/