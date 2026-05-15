Carabinero de franco mató a asaltante de pasajeros de bus RED en Recoleta

Un carabinero de franco mató a un sujeto que intentó asaltar a los pasajeros de un bus del Sistema RED en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana. El funcionario también viajaba en la máquina.



Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves en calle Héroe Máximo Rorpes con la caletera Américo Vespucio. En ese lugar dos delincuentes armados comenzaron a robar especies a los pasajeros.



El funcionario enfrentó a los sujetos quienes escaparon del bus. El carabinero los siguió para detenerlos, uno de los antisociales lo apuntó con un arma y el policía les disparó.



Este individuo murió en el mismo lugar, mientras que el cómplice escapó herido, ya que en el lugar se encontraron restos de sangre.



Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la investigación del hecho quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.